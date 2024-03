Endless Love Anticipazioni 22 marzo 2024: Tarik infanga Kemal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 22 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Tarik mette Kemal in cattiva luce con la famiglia...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 marzo 2024, alle 14:10, Salih vorrebbe confessare a Kemal di essere innamorato di Zeynep, ma lei è spaventata al solo pensiero e quindi cerca di convincerlo a cambiare idea. Intanto, Tarik rivela alla famiglia che il fratello minore è tornato ad Istanbul soltanto per cercare di riconquistare Nihan. Questa informazione crea un certo scompiglio. Huseyin sembra stia perdendo fiducia in Kemal, l'amato secondogenito...

Endless Love Anticipazioni: Salih non ha il coraggio di confessarlo...

Salih e Kemal sono migliori amici da tutta una vita. Proprio in nome del bene che gli vuole, il primo è arrivato a consigliare al secondo di lasciare il prima possibile Istanbul: anche se Salih& avrebbe sentito la sua mancanza, in questo modo Kemal non avrebbe corso il rischio di soffrire di nuovo per Nihan. E proprio in nome del bene che gli vuole, vorrebbe tanto fargli una confessione, benché stia ancora cercando il coraggio...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep in allarme!

Il giovane vorrebbe tanto vuotare il sacco, rivelando finalmente all'ingegnere di essere da sempre follemente innamorato di Zeynep. Allora, Salih ne parla con quest'ultima, chiedendole che cosa ne pensi. Zeynep appare subito allarmata. La ragazza trema al solo pensiero che Kemal venga informato, tanto che comincia a provare a convincere il ragazzo a desistere. Ce la farà?

Tarik contro Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 22 marzo 2024

Tarik ha sempre nutrito una certa invidia nei confronti del fratello minore, che, a differenza sua, ha studiato all'università ed ha intrapreso una sfavillante carriera da ingegnere minerario. Ed è proprio per tale ragione che il primogenito non perde occasione per infangarlo. Tarik rivela alla famiglia che Kemal, in verità, è tornato ad Istanbul soltanto per tentare di riconquistare Nihan. Questa informazione crea un certo scompiglio, e soprattutto fa indignare Huseyin. Il padre, che ha sempre stimato il secondogenito, sta iniziando a perdere fiducia nei suoi confronti...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.