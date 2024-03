Beautiful Anticipazioni Puntate dal 18 al 23 marzo 2024: Brooke firma le carte del divorzio ma non rinuncia ancora a Ridge!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 18 al 23 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 18 al 23 marzo 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 18 marzo 2024

Liam chiede scusa a Hope per non essere stato presente alla sfilata, il suo grande momento. Il ragazzo ribadisce di essere pronto a tutto per la loro famiglia. Il ragazzo promette di starle vicino e di non permettere più che il suo risentimento per Thomas prenda il sopravvento su di lui. Carter intanto si presenta da Brooke con i documenti per l’annullamento del suo matrimonio con Ridge. La Logan, che ancora sperava in una riconciliazione con il marito, ne è molto delusa e amareggiata. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 18 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 19 marzo 2024

Thomas è molto felice del grande successo che ha avuto la nuova collezione della Hope for the Future e condivide il suo entusiasmo con sua sorella, ugualmente contenta, e con suo padre. Ridge però è evidentemente distratto e scosso. Il Forrester confessa ai figli di sentirsi molto a disagio per il dolore che sta provocando a Brooke ma di non poter fare altrimenti visto che lei ancora nega di aver chiamato i servizi sociali e di sapere perché sia successo tutto questo al loro matrimonio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 19 marzo 2024.

Puntata in onda Mercoledì 20 marzo 2024

Steffy e Thomas spingono Ridge a non lasciarsi abbattere dai pensieri per Brooke ma di concentrarsi sul suo nuovo amore con Taylor, la loro mamma. I due ragazzi sono contenti che finalmente i loro genitori siano tornati insieme e che la loro famiglia sia di nuovo, dopo anni, riunita. Più tardi Brooke raggiunge Ridge per cercare di convincerlo a strappare i documenti del divorzio e a tornare a casa da lei. Lui però non ne ha nessuna intenzione. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 20 marzo 2024.

Puntata in onda Giovedì 21 marzo 2024

Ridge non vuole sentire ragioni e non intende tornare indietro sui suoi passi, soprattutto perché Brooke non ammette le sue colpe e finge di essere innocente. Il Forrester ignora però di essere finito in trappola esattamente come sua moglie, anzi ormai quasi ex moglie. Intanto Taylor, Thomas e Steffy festeggiano la fine del matrimonio tra il Forrester e la Logan. L’unica a non essere del tutto serena è la Hayes, che sa quanto il suo compagno sia legato alla sua nemica giurata. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 21 marzo 2024

Puntata in onda Venerdì 22 marzo 2024

Tutti parlano della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. La Logan ha firmato i documenti e ora lei e il Forrester sono ufficialmente separati. La bionda è però più che mai convinta che Thomas abbia in qualche modo interferito e che abbia fatto qualcosa per separarla dal marito. Brooke si prepara a scoprire cosa sia successo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 22 marzo 2024

Puntate in onda Sabato 23 marzo 2024

Hope cerca di convincere sua madre a non essere così dura con Thomas mentre Donna gioca con Douglas con l’app che imita le voci. Il Forrester riesce per fortuna a fermarli prima che la Logan riesca a trovare in memoria le voci già usate in precedenza. Il giovane teme che prima o poi il suo segreto venga scoperto mentre Brooke continua a chiedersi cosa sia davvero successo per spingere Ridge a lasciarla. Sua sorella Donna le ricorda che probabilmente la sua ostilità verso Thomas non ha giocato a suo favore. Successivamente la compagna di Eric comincia a giustificare l’atteggiamento della sorella contro il figliastro, dopo aver visto il ragazzo trattare con durezza Douglas per una semplice app sul cellulare. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 23 marzo 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.