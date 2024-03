La Promessa Anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024: Curro minaccia Lorenzo e costringe Martina a rivelargli i suoi sentimenti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 18 al 22 marzo 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 18 al 22 marzo 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 18 marzo 2024

Jana tenta di mettere in guardia Catalina da Don Lorenzo, che con Elisa sta cercando di abbindolare la marchesina. La ragazza, all’inizio, non vuole crederle ma quando il conte le chiede di aiutarla andando in banca al suo posto, Catalina rifiuta. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 18 marzo 2024.

Puntata di Martedì 19 marzo 2024

Simona vuole rivelare a Candela che le lettere che le arrivano dai suoi figli sono finte ma desiste quando la sua amica le confessa di avere un forte interesse nei confronti di Don Carlos. Jimena continua a fingere di avere dei malori e Manuel ci casca. Jana tenta di aprirgli gli occhi, ormai insofferente di vedere il suo amato in balia delle bugie della moglie. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 19 marzo 2024.

Puntata di Mercoledì 20 marzo 2024

Teresa cerca di parlare con Maria e le consiglia, come Lope di non affrettare le nozze con Salvador. La cameriera, come lo chef, ha paura che i due ragazzi stiano correndo un po’ troppo e che l’ex soldato non sia ancora pronto a fare un passo così importante, non ora che è ancora tormentato dagli incubi della guerra ed è instabile. Petra aiuta Maria con il suo abito da sposa e ricorda con commozione il momento in cui la marchesa si è sposata. Beatriz invece cerca ancora di conquistare Curro. Il ragazzo è però piuttosto infastidito e affronta Martina per chiederle come mai permetta alla sua amica di comportarsi così. Il giovane conte mette la marchesina con le spalle al muro, chiedendole cosa provi per lui. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 20 marzo 2024

Puntata di Giovedì 21 marzo 2024

Beatriz continua a voler mettere Martina in difficoltà con Curro ma stavolta la ragazza viene respinta dal conte, furioso per quello che sta succedendo tra le due ragazze. Intanto Lope si scusa sia con Maria che con Salvador per aver discusso con entrambi. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 21 marzo 2024

Puntata di Venerdì 22 marzo 2024

Don Lorenzo ha cominciato a trattare male Jana e Curro decide di intervenire per aiutarla. Il ragazzo impone al conte di smetterla immediatamente altrimenti dirà a tutti di averlo visto baciarsi con Elisa. Il ragazzo finge di essere lui il misterioso spione che Lorenzo e la baronessa stavano cercando Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 22 marzo 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.