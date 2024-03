Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 marzo 2024: Brooke giura di stanare Thomas. Gliela farà pagare!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke è convinta che Thomas sia responsabile della fine del suo matrimonio. La Logan è pronta a fargliela pagare...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 22 marzo 2024, alle ore 13.50, Brooke non getterà la spugna. Nonostante abbia firmato i documenti per l’annullamento del matrimonio, la Logan sarà più che mai convinta a prendersi la sua rivincita e a farla pagare a Thomas. La bionda sarà sempre più convinta che il suo figliastro sia responsabile della fine del suo amore con Ridge e giurerà di stanarlo, costi quel che costi. Intanto Thomas scoprirà che suo padre non ha rivelato a nessuno della chiamata ai servizi sociali e penserà di poter cantare finalmente vittoria. Ma Douglas potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote.

Anticipazioni Beautiful: Brooke giura di vendicarsi di Thomas

Per Brooke e Ridge è arrivato il capolinea. I due si sono ufficialmente lasciati e la Logan ha firmato i documenti per l’annullamento. Nonostante questo la bionda ha deciso di non gettare la spugna e di ottenere risposte. È più che mai convinta che dietro a quanto accaduto ci sia lo zampino di Thomas e farà di tutto per scoprire cosa abbia combinato. Brooke si confiderà con sua figlia e Hope tenterà di calmarla e farla ragionare. Sua madre però sarà più che mai scatenata e non intenderà lasciare impunito il figliastro. È infatti chiaro che qualcosa sia successo e che Ridge alludesse a qualcosa da chiarire tra loro ma visto che lei non ne sa nulla, deve essere stato qualcun altro a combinare qualche pasticcio e ad aver fatto ricadere la colpa su di lei.

Beautiful Anticipazioni: Taylor si confida con Finn

Taylor ha paura che Ridge prima o poi torni da Brooke, come purtroppo ha sempre fatto. La Hayes, dopo essersi confidata con i suoi figli, si sfogherà pure con Finn, a cui racconterà di essere sicura che qualcosa tra il Forrester e la sua ex moglie sia successo. La dottoressa racconterà al genero di essere certa che la Logan non abbia firmato i documenti senza prima combattere e che sicuramente non getterà la spugna, né ora né mai. E avrà ragione, visto che Brooke, nel mentre, sarà pronta a stanare Thomas e a trovare le prove di qualunque cosa abbia fatto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas deve guardarsi le spalle da Douglas?

A Villa Forrester Thomas scoprirà che Ridge non ha parlato con nessuno di quanto successo con Brooke. Il ragazzo parlerà con il padre dei dubbi di sua madre e delle paure che Taylor ha, invitando il genitore a rassicurarla il prima possibile. Il Forrester senior prometterà di non lasciare che la sua compagna abbia timori e il giovane stilista penserà di aver finalmente la vittoria in tasca. Ma Douglas continuerà a giocare con l’app clona voci e potrebbe molto presto mettere in pericolo il suo papà, scoprendo il suo segreto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.