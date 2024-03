Endless Love Anticipazioni Puntate dal 18 al 23 marzo 2024: Kemal respinge Nihan e giura vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 18 al 23 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 18 marzo 2024

Nihan vede l'aquilone di Kemal mentre vola e le torna in mente un bel momento trascorso con lui in passato. Nostalgica, la giovane scoppia a piangere. Così, si sfoga con Leyla e le confida di essere ancora innamorata di Kemal. Neanche quest'ultimo riesce a dimenticarla. Pertanto, Salih lo sprona a ripartire il prima possibile da Istanbul, così da non correre il rischio di soffrire di nuovo a causa sua.

Puntata in onda Martedì 19 marzo 2024

Emir si è aggiudicato l'appalto per la centrale termoelettrica con la Kozcuoglu Holding; dunque, apparentemente, ha avuto la meglio sulla società per cui Kemal lavora. Tuttavia, con sua grande sorpresa, l'imprenditore viene a sapere che per poter gestire la centrale dovrà collaborare con l'ingegnere. Dato che non può rifiutarsi, Emir prova a spingere Kemal a tirarsi indietro offrendogli un'importante cifra. Quest'ultimo, però, decide di posticipare la sua partenza da Istanbul e riconsegna al rivale l'assegno, proprio durante la festa per l'anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir. In questa occasione, lui scopre che la moglie e l'avversario già si conoscevano.

Puntata in onda Mercoledì 20 marzo 2024

Vildan riconosce Kemal al party, e chiede a Nihan di cacciarlo via immediatamente. Lei, però, fa sapere alla madre di non poterlo fare, dato che ormai il giovane ed Emir sono in affari. Intanto, quest'ultimo invita Kemal ad un barbecue nel finesettimana, così da poter parlare con calma di lavoro. L'ingegnere accetta ed aggiunge di volersi trasferire per sempre ad Istanbul. Al termine della festa, Emir insiste con il voler fare l'amore con Nihan, la quale però lo respinge e, nel cuore della notte, lascia l'hotel per dirigersi alla barca. Qui incontra Kemal.

Puntata in onda Giovedì 21 marzo 2024

Nihan e Kemal s'incontrano sulla barca. Lei non nasconde i suoi sentimenti, mentre lui ha un atteggiamento piuttosto ostile; Nihan, allora, lo prega di andarsene. Tuttavia, Kemal le fa sapere di aver deciso di restare per vendicarsi del suo rivale. Quest'ultimo, invece, subisce un'aggressione da parte di Ozan, il quale l'ha visto tradire la moglie con Banu. Dopodiché, nel corso di un incontro con i quattro soci al vertice dell'azienda, Onder e Galip si dicono preoccupati poiché certi che Emir stia perdendo il controllo della situazione; in fin dei conti, l'ingegnere ha ottenuto un inatteso vantaggio nella società. Il ragazzo, però, li rassicura: in realtà tiene in pugno Kemal, può manipolarlo come vuole.

Puntata in onda Venerdì 22 marzo 2024

Salih vorrebbe confessare a Kemal di essere innamorato di Zeynep, ma lei è spaventata al solo pensiero e quindi cerca di convincerlo a cambiare idea. Intanto, Tarik rivela alla famiglia che il fratello minore è tornato ad Istanbul soltanto per cercare di riconquistare Nihan. Questa informazione crea un certo scompiglio. Huseyin sembra stia perdendo fiducia in Kemal, l'amato secondogenito.

Puntate in onda Sabato 23 marzo 2024

Tarik e Kemal sono ai ferri corti, mentre Huseyin è preoccupato per il cambiamento del secondogenito e per le sue nuove frequentazioni. Intanto, nel corso di una cena d'affari che sta avendo luogo nella villa di Onder, Kemal regala ai padroni di casa un quadro raffigurante il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Nihan gli dice che il suo è stato soltanto un gesto provocatorio. Nel mentre, l'ingegnere ed Emir non fanno che punzecchiarsi. La giovane, invece, sembra essere gelosa di Asu, socia in affari di Kemal, anche lei presente alla cena. Infatti, Nihan le domanda il loro sia una rapporto esclusivamente lavorativo. Nel frattempo, Salih vorrebbe ufficializzare il fidanzamento con Zeynep, a differenza dell'amata che vorrebbe aspettare la fine del proprio percorso di studi prima di rivelarlo. Per finire, Nihan e Kemal s'incontrano sulla barca: è stata Leyla ad organizzare tutto con uno stratagemma. I due hanno un violento scontro. Kemal le serba rancore per come l'ha trattato anni prima, e Nihan lo accusa di essere diventato come Emir, un uomo che pensa soltanto al potere e al denaro. L'imprenditore, sospettoso, incarica Tafun di seguirli; quest'ultimo e i suoi uomini, però, ne perdono le tracce.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.