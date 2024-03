Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 marzo 2024 - Brooke si troverà davanti ai documenti per l’annullamento del suo matrimonio. La Logan sarà costretta a firmarli visto che Ridge non vorrà nemmeno ascoltarla. La bionda cercherà di convincerlo a tornare indietro sui suoi passi e cercare di recuperare il loro rapporto ma il Forrester non vorrà sentire ragioni e la pregherà di non complicare le cose tra loro. Sono stati commessi troppi errori e ora lui sta con Taylor, con cui è felice e vuole costruire un futuro. Per Brooke sarà un vero colpo al cuore.Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 20 marzo 2024 - vedremo che nel corso del party, Emir fa una spiazzante proposta all'avversario: vorrebbe invitarlo ad un barbecue nel finesettimana per parlare con più calma di lavoro. Kemal, altrettanto sorprendentemente, accetta. Quando la festa finisce, i coniugi restano da soli nella loro stanza d'hotel. Emir prova insistentemente a convincere Nihan a fare l'amore con lui, ma lei non ne vuole sapere. Così, nel cuore della notte, Nihan lascia di nascosto l'albergo e va a rifugiarsi sulla barca, dove incontrerà l'amato... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 18 al 23 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 marzo 2024 - Jimena continuerà a tenere Manuel sotto scacco. La ragazza sta fingendo di avere dei malori per via della gravidanza e la cosa sta diventando piuttosto fastidiosa per Jana, che ha invece capito che la marchesina mente. La cameriera tenterà invano di farlo capire al suo innamorato. Intanto Simona avrà la certezza che Candela sia innamorata di Don Carlos. A dirglielo sarà proprio la sua amica. E ora? Come fare per nascondere il suo segreto e non farla soffrire di nuovo? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 marzo 2024.