Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 marzo 2024: Brooke e Ridge sull'orlo del baratro!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke e Ridge si troveranno al confronto definitivo. Sarà la fine per loro?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 20 marzo 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Brooke si troverà davanti ai documenti per l’annullamento del suo matrimonio. La Logan sarà costretta a firmarli visto che Ridge non vorrà nemmeno ascoltarla. La bionda cercherà di convincerlo a tornare indietro sui suoi passi e cercare di recuperare il loro rapporto ma il Forrester non vorrà sentire ragioni e la pregherà di non complicare le cose tra loro. Sono stati commessi troppi errori e ora lui sta con Taylor, con cui è felice e vuole costruire un futuro. Per Brooke sarà un vero colpo al cuore.

Anticipazioni Beautiful: Brooke deve firmare le carte per l’annullamento del suo matrimonio

Ridge è in pena per Brooke. Il Forrester sa che mentre lui sta parlando con i suoi figli, sua moglie sta ricevendo i documenti per l’annullamento del loro matrimonio. Purtroppo la situazione tra i coniugi Forrester – presto ex coniugi – è diventata ingestibile. Brooke rimarrà di sasso quando Carter le consegnerà le carte e cercherà di trovare un modo per non farsi abbattere dagli eventi anzi cercherà persino di convincere lo stilista a tornare indietro sui suoi passi.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke a confronto

Ridge non ha intenzione di tornare sui suoi passi. La sua decisione è ormai presa e non ha intenzione di perdonare Brooke per quello che ha fatto. Il Forrester è convinto che la Logan lo abbia pugnalato alle spalle e che abbia denunciato Thomas. Non sa però che sia lui che la bionda sono caduti nella trappola del giovane designer della Hope for the Future e che stanno pagando per peccati mai commessi. Marito e moglie avranno modo di confrontarsi un’altra volta prima che tra loro sia siglata la parola fine. E il loro confronto sarà strappalacrime.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke prega Ridge di cambiare idea

Brooke vedrà Ridge entrare nella loro casa e spererà di poter fare qualcosa per impedirgli di lasciarla per sempre. La Logan chiederà ancora una volta al marito perché stia succedendo tutto questo a loro e al loro amore e lo stilista non potrà risponderle altro che la sua decisione è ormai definitiva e che le cose tra loro non potranno cambiare. Ora lui sta con Taylor ed è lei la donna che lo accompagnerà per il resto della sua vita. Brooke sbiancherà del tutto ma non si perderà d’animo. Tenterà ancora di ricordare al suo amato che loro sono legati dal destino e che non devono farsi travolgere dal baratro. Le sue parole sortiranno qualche effetto?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.