Endless Love Anticipazioni 20 marzo 2024: Nihan si rifiuta di andare a letto con Emir!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 20 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan respinge Emir e...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 marzo 2024, alle 14:10, Vildan riconosce Kemal al party, e chiede a Nihan di cacciarlo via immediatamente. Lei, però, fa sapere alla madre di non poterlo fare, dato che ormai il giovane ed Emir sono in affari. Intanto, quest'ultimo invita Kemal ad un barbecue nel finesettimana, così da poter parlare con calma di lavoro. L'ingegnere accetta ed aggiunge di volersi trasferire per sempre ad Istanbul. Al termine della festa, Emir insiste con il voler fare l'amore con Nihan, la quale però lo respinge e, nel cuore della notte, lascia l'hotel per dirigersi alla barca. Qui incontra Kemal...

Endless Love Anticipazioni: Emir fa una scoperta su Nihan ed Emir...

Emir non ha molta scelta: per gestire la centrale termoelettrica, dovrà collaborare con Kemal. Dato che non ne ha la minima intenzione, il primo decide di provare a corrompere l'altro, offrendogli un'ingente somma di denaro per spingerlo a tirarsi indietro. Kemal, però, si presenta alla festa per l'anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir per riconsegnare al rivale l'assegno e per annunciare che ha deciso di fermarsi ad Istanbul: la sua partenza è rimandata. Inoltre, in questa occasione, Emir scopre che lui e la moglie già si conoscevano...

Endless Love Anticipazioni: Vildan su tutte le furie!

Vildan riconosce subito Kemal, e va su tutte le furie. La donna, temendo che la presenza dell'ingegnere del quale Nihan era - e forse è - follemente innamorata possa danneggiare il matrimonio di quest'ultima, prende in mano la situazione. Vildan affronta Nihan e le chiede con tono perentorio di mandarlo via immediatamente. La figlia, però, le fa prontamente sapere di non poterla accontentare, dal momento che adesso il marito e Kemal sono in affari.

Nihan respinge Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 20 marzo 2024

Nel corso del party, Emir fa una spiazzante proposta all'avversario: vorrebbe invitarlo ad un barbecue nel finesettimana per parlare con più calma di lavoro. Kemal, altrettanto sorprendentemente, accetta. Quando la festa finisce, i coniugi restano da soli nella loro stanza d'hotel. Emir prova insistentemente a convincere Nihan a fare l'amore con lui, ma lei non ne vuole sapere. Così, nel cuore della notte, Nihan lascia di nascosto l'albergo e va a rifugiarsi sulla barca, dove incontrerà l'amato...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.