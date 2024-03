La Promessa Anticipazioni 20 marzo 2024: Jimena ha in pugno Manuel!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena tiene sotto scacco Manuel. Jana cerca di intervenire ma invano. Intanto Simona scopre che Candela è innamorata di Don Carlos.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 20 marzo 2024, alle ore 16.40, Jimena continuerà a tenere Manuel sotto scacco. La ragazza sta fingendo di avere dei malori per via della gravidanza e la cosa sta diventando piuttosto fastidiosa per Jana, che ha invece capito che la marchesina mente. La cameriera tenterà invano di farlo capire al suo innamorato. Intanto Simona avrà la certezza che Candela sia innamorata di Don Carlos. A dirglielo sarà proprio la sua amica. E ora? Come fare per nascondere il suo segreto e non farla soffrire di nuovo?

Anticipazioni La Promessa: Jimena tiene in scacco Manuel

La notizia della gravidanza di Jimena ha di nuovo cambiato le carte in tavola e modificato la vita di Manuel. Il ragazzo ha dovuto prendere di nuovo decisioni sofferte e rinunciare al futuro che desidera da tempo, libero dai vincoli famigliari di erede della tenuta ma soprattutto libero di poter volare e seguire progetti aeronautici, la sua grande passione. L’arrivo di un bambino ha ovviamente riscritto tutto e ha fatto capire al marchese di avere un’altra priorità: diventare padre. Jimena sa che questo nuovo arrivo le permetterà di avere maggiore peso nella vita di suo marito ma soprattutto il suo stato le ha permesso di essere coccolata e accudita, così come desiderava da tempo. Ma la ragazza sta calcando un po’ troppo la mano e i suoi malori cominciano a insospettire Jana.

La Promessa Anticipazioni: Jana cerca di aprire gli occhi a Manuel

Manuel ha fatto una proposta indecente a Jana. Le ha chiesto di occuparsi di Jimena durante la gravidanza. Per la ragazza è stato un vero e proprio trauma. Prendersi cura della sua rivale non è certo la cosa che sognava di fare ma non ha potuto sottrarsi. Stando accanto alla marchesina la ragazza si è però accorta che finge i malori e che quindi non sta poi così male come dice. Jana cercherà di far aprire gli occhi a Manuel ma lui preso dal momento non sembrerà volerle dare retta… e farà molto male.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona scopre che Candela è innamorata di Don Carlos

Simona ha tenuto d’occhio Candela per tutto questo tempo e per non farle scoprire che lei conosceva già Don Carlos. La cuoca non vuole che la sua amica scopra che le ha mentito un’altra volta ma soprattutto desidera che non venga mai a sapere del suo grande sacrificio, fatto per starle accanto. La donna comincerà però a sudare freddo quando avrà la certezza che la sua collega è innamorata del loro insegnante. Sarà proprio Candela a dirle questa verità, che la lascerà spiazzata e preoccupata.

