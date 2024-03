Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 marzo 2024 - Thomas sarà entusiasta della sfilata e dei successi ottenuti con Hope. Il ragazzo vorrebbe continuare a festeggiare con suo padre e Steffy ma Ridge sarà assorto nei suoi pensieri e non riuscirà a gioire. Lo stilista confesserà ai suoi figli di essere preoccupato per quello che sta succedendo con Brooke e di sentirsi persino in colpa per il dolore che le sta infliggendo e presto diventerà ancora più forte. Stanno infatti per arrivarle le carte per l’annullamento del loro matrimonio. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 19 marzo 2024 - Emir non ha altra scelta: per gestire la centrale, dovrà lavorare gomito a gomito con Kemal. Dato che non ne ha la minima intenzione, il primo decide di provare a corrompere l'altro, offrendogli un'ingente somma di denaro per spingerlo a tirarsi indietro. Kemal, però, si presenta alla festa per l'anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir per riconsegnare al rivale l'assegno e per annunciare che ha deciso di fermarsi ad Istanbul: la sua partenza è rimandata. Inoltre, in questa occasione, Emir scopre che lui e la moglie già si conoscevano... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 marzo 2024 - Jana cercherà di mettere in guardia Catalina da Don Lorenzo. La bella marchesina sembra fidarsi sempre di più del conte ma forse non è ancora caduta completamente nei suoi intrighi. Fidandosi dell’intuito della cameriera, che da sempre le dimostra lealtà, la giovane rifiuterà di lasciare che il patrigno di Curro vada in banca al posto suo. Che abbia intenzione di non lasciargli più spazio di manovra? Qui la trama completa de La Promessa.

