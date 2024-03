Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 marzo 2024: Ridge in pena per Brooke ma ha preso la sua decisione definitiva!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge sarà molto in pensiero per Brooke e si sentirà in colpa per la sofferenza che sta provocando in Brooke. Lo stilista però non vorrà tornare indietro sui suoi passi.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Canale5 il 19 marzo 2024, alle ore 13.50, Thomas sarà entusiasta della sfilata e dei successi ottenuti con Hope. Il ragazzo vorrebbe continuare a festeggiare con suo padre e Steffy ma Ridge sarà assorto nei suoi pensieri e non riuscirà a gioire. Lo stilista confesserà ai suoi figli di essere preoccupato per quello che sta succedendo con Brooke e di sentirsi persino in colpa per il dolore che le sta infliggendo e presto diventerà ancora più forte. Stanno infatti per arrivarle le carte per l’annullamento del loro matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Thomas dimentica il bacio e vuole ancora festeggiare

Thomas ha tentato di baciare Hope e lei ha deciso di tornare a casa da Liam, che si è scusato con lei. Dopo una notte passata a riflettere sulle sue azioni e a promettersi di non fare più errori di questo tipo, il giovane Forrester arriverà in ufficio, dove vorrà festeggiare ancora i suoi successi, felice che la collezione della Hope fo the Future sia stata apprezzata. Il ragazzo si renderà conto che mentre Steffy è pronta a gioire con lui, Ridge è assorto in pensieri che sembrano tormentarlo moltissimo. Lo stilista sarà costretto rivelare cosa gli stia succedendo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge confessa di essere preoccupato per Brooke

Brooke ha tentato di capire cosa stia succedendo a lei e a Ridge ma lo stilista l’ha liquidata dicendole che ormai sta con Taylor e che non c’è nulla da fare. Il Forrester è certo che sua moglie stia mentendo e abbia tradito la sua fiducia, per questo non vuole tornare indietro nelle sue decisioni. Questi pensieri continuano e continueranno a tormentarlo. Quanto Thomas si renderà conto che lui è talmente distratto da non sentire neanche la sua voce, lo stilista gli rivelerà di essere in ansia per il dolore che sta provocando in sua moglie e di sentirsi persino in colpa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge cambierà idea?

La rivelazione di Thomas lascerà Steffy e Thomas perplessi. I due ragazzi saranno preoccupati che il loro padre cambi idea e torni dalla moglie, nonostante quello che lei ha fatto. I fratelli cercheranno di convincerlo a proseguire per la sua strada, quella che lo vede accanto a Taylor, la donna della sua vita. E in effetti le cose sembreranno andare per questo verso, visto che il Forrester ha chiesto a Carter di redigere i documenti dell’annullamento del matrimonio e presto l’avvocato li consegnerà alla Logan.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.