La Promessa Anticipazioni 19 marzo 2024: Catalina tra le grinfie di Don Lorenzo... o forse no!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana metterà in guardia Catalina da Don Lorenzo e lei...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 19 marzo 2024, alle ore 16.40, Jana cercherà di mettere in guardia Catalina da Don Lorenzo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la bella marchesina sembra fidarsi sempre di più del conte ma forse non è ancora caduta completamente nei suoi intrighi. Fidandosi dell’intuito della cameriera, che da sempre le dimostra lealtà, la giovane rifiuterà di lasciare che il patrigno di Curro vada in banca al posto suo. Che abbia intenzione di non lasciargli più spazio di manovra?

Anticipazioni La Promessa: Curro difende Jana!

Curro non ci sta più e ha deciso di mettere in chiaro a Don Lorenzo che né lui né Elisa potranno spadroneggiare a loro piacimento. Il ragazzo ha scoperto che suo padre aveva cominciato a maltrattare la cameriera e stanco del suo comportamento ma soprattutto spaventato che potesse farle del male, ha deciso di intervenire e di fingere di essere stato lui ad averlo visto in atteggiamenti intimi con la baronessa. Questo ha fermato Lorenzo e lo ha convinto a lasciare in pace Jana ma il Capitano inizierà a prendere di mira il figliastro, pronto a metterlo a tacere se e quando ce ne sarà bisogno.

La Promessa Anticipazioni: Jana mette in guardia Catalina da Don Lorenzo

Jana e Curro sono certi che Don Lorenzo stia tramando qualcosa ma non hanno le prove per schiacciarlo. I due possono solo stare attenti e mettere in guardia chi, secondo loro, potrebbe essere nel mirino del Capitano. Jana penserà di correre immediatamente da Catalina, che capirà essere in pericolo. La ragazza chiederà alla marchesina di stare attenta e di non lasciarsi abbindolare dalle lusinghe e dai colpacci del nobile ma lei non vorrà darle retta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina dice NO a Don Lorenzo

Catalina sembrerà non dare retta alle parole di Jana e non lascerà che la ragazza prosegua oltre. La cameriera penserà di non aver sortito effetto ma le cose andranno in un altro modo, totalmente inaspettato. Quando Don Lorenzo proporrà alla marchesina di recarsi lui in banca al posto suo, lei rifiuterà. Catalina avrà cominciato ad avere di nuovo dubbi sull’uomo e, messa sull’attenti da Jana, sarà propensa a osservare meglio le mosse del padre di Curro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 marzo 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.