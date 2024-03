Endless Love Anticipazioni 19 marzo 2024: Emir scopre la verità su Nihan e Kemal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 19 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Emir fa una scoperta che lo lascia senza parole...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 marzo 2024, alle 14:10, Emir si è aggiudicato l'appalto per la centrale termoelettrica con la Kozcuoglu Holding; dunque, apparentemente, ha avuto la meglio sulla società per cui Kemal lavora. Tuttavia, con sua grande sorpresa, l'imprenditore viene a sapere che per poter gestire la centrale dovrà collaborare con l'ingegnere. Dato che non può rifiutarsi, Emir prova a spingere Kemal a tirarsi indietro offrendogli un'importante cifra. Quest'ultimo, però, decide di posticipare la sua partenza da Istanbul e riconsegna al rivale l'assegno, proprio durante la festa per l'anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir. In questa occasione, lui scopre che la moglie e l'avversario già si conoscevano...

Endless Love Anticipazioni: Emir trionfa!

Emir non ne ha idea, ma sua moglie sta nostalgicamente pensando ad un altro. Come ha confidato a Leyla, Nihan sente la mancanza di Kemal, il quale continua ad essere al centro dei suoi pensieri e del suo cuore. All'oscuro di ciò, il marito si sta concentrando sul lavoro. Emir canta vittoria perché è riuscito ad aggiudicarsi l'appalto per la centrale termoelettrica con la Kozcuoglu Holding. Dunque, almeno apparentemente, ha avuto la meglio sulla società per cui Kemal lavora!

Endless Love Anticipazioni: Emir resta senza parole...

L'arrogante imprenditore è sicuro di avere la vittoria in pugno: è stato in grado di accaparrarsi l'appalto per la centrale termoelettrica, può dirsi soddisfatto delle sue capacità. Tuttavia, Emir sta per ricevere una brutta - ed inattesa - sorpresa. Quest'ultimo viene a sapere che, se vuole davvero gestire la suddetta centrale, dovrà necessariamente collaborare con l'ingegnere.

Emir scopre che Nihan e Kemal già si conoscevano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 19 marzo 2024

Emir non ha altra scelta: per gestire la centrale, dovrà lavorare gomito a gomito con Kemal. Dato che non ne ha la minima intenzione, il primo decide di provare a corrompere l'altro, offrendogli un'ingente somma di denaro per spingerlo a tirarsi indietro. Kemal, però, si presenta alla festa per l'anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir per riconsegnare al rivale l'assegno e per annunciare che ha deciso di fermarsi ad Istanbul: la sua partenza è rimandata. Inoltre, in questa occasione, Emir scopre che lui e la moglie già si conoscevano...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 18 al 23 marzo 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.