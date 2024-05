Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 maggio 2024 - Taylor sarà pronta ad affrontare faccia a faccia i suoi nemici. La Hayes, convinta di dover risolvere in qualche modo la situazione che lei ha creato senza volerlo, si recherà a Villa Spencer per chiedere a Bill di ritirare il suo ricatto e di non prendersela con sua figlia. La dottoressa non riuscirà però a parlare con il magnate da sola e si troverà a dover gestire una spiacevole conversazione con la Carter. Intanto Katie, Brooke e Carter continueranno a domandarsi cosa sia successo in tribunale e perché la rossa sia uscita di prigione così facilmente e senza la testimonianza di Steffy e Finn. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 15 maggio 2024 - Zeynep fa fatica a riprendersi. La giovane continua ad essere un'anima in pena: Emir l'ha presa in giro, ma soprattutto le ha spezzato il cuore. Dopo averla corteggiata per giorni, alla fine l'ha persino convinta ad andare a letto con lui, per poi rivelarle che faceva tutto parte di un piano per colpire il fratello. Non sapendo a chi rivolgersi per trovare un po' di sollievo, Zeynep riallaccia i rapporti con Ozan. La ragazza sembra fare un po' la preziosa, anche se riaccende in lui la speranza di un futuro insieme. A che gioco sta giocando? Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 maggio 2024 - tra Jimena e Cruz la rivalità non è più un gioco e la De Los Infantes si prenderà una rivincita con i fiocchi su sua suocera. La ragazza, stanca di sottostare alle regole della Lujàn ma soprattutto desiderosa di decidere lei chi avere accanto durante la gravidanza, festeggerà con gioia il ritorno di Jana alla tenuta. Alla marchesa sarà chiaro che sua nuora ha giocato d’astuzia e ha ottenuto un enorme favore – e sostegno – da parte di sua madre. Intanto anche Catalina sarà di ritorno alla tenuta e scoprirà che Candela e Simona sono in sciopero. La ragazza le spingerà a tornare in servizio e prometterà loro di occuparsi personalmente della ricerca di Don Carlos, mentre saranno impegnate a far andare bene le cose in cucina. Qui la trama completa de La Promessa.

