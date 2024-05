Endless Love Anticipazioni 15 maggio 2024: Zeynep si riavvicina ad Ozan. Sarà amore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 15 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Hakki ha un suggerimento per Asu ed uno per Kemal. Emir, invece, dà un ordine a Tarik. Nel frattempo, Zeynep ed Ozan tornano ad accorciare le distanze...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 maggio 2024, alle 14:10, Hakki viene a sapere dell'accordo tra Asu ed Emir, e mette la nipote in guardia: se non starà attenta, perderà Kemal. Intanto, l'imprenditore affida un altro compito a Tarik: vuole che convinca gli abitanti del paese rimasto senza acqua a ritirare l'accusa. Il ragazzo tentenna, ma alla fine acconsente. Hakki, invece, fa sapere all'ingegnere che lo sosterrà nella causa, e poi lo sprona ad essere più presente nella vita di Asu. Nel frattempo, Zeynep, ancora scossa da quanto accaduto con Emir, riprende i contatti con Ozan. Benché faccia la preziosa, riaccende in lui la speranza di un futuro insieme...

Endless Love Anticipazioni: Hakki dà un consiglio ad Asu...

Hakki sa bene quanto sua nipote ci tenga a Kemal, ed è proprio per questo motivo che ha deciso di prenderla da parte per farle un discorsetto. L'uomo è venuto a sapere che Asu ha stretto un accordo segreto con Emir, l'acerrimo nemico dell'ingegnere; pertanto, ci tiene a consigliarle che dovrebbe prestare molta attenzione a ciò che fa, perché sta correndo il rischio di perdere per sempre il Soydere...

Endless Love Anticipazioni: Kemal in difficoltà...

Emir è furioso. Il suo rivale in amore ha spronato gli abitanti del paese rimasto senza acqua a sporgere denuncia contro la Kozcuoglu Holding. L'imprenditore ha chiesto a Tarik di raggiungere questi contadini per spingerli a cambiare idea: deve fare in modo che ritirino le accuse. Il primogenito di casa Soydere vacilla, ma, alla fine, capisce di dover eseguire l'ordine. Intanto, Hakki sta assicurando a Kemal che lo sosterrà nella causa, però lo sta anche incoraggiando ad essere più presente nella vita di sua nipote Asu...

Zeynep si riavvicina ad Ozan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 15 maggio 2024

Zeynep fa fatica a riprendersi. La giovane continua ad essere un'anima in pena: Emir l'ha presa in giro, ma soprattutto le ha spezzato il cuore. Dopo averla corteggiata per giorni, alla fine l'ha persino convinta ad andare a letto con lui, per poi rivelarle che faceva tutto parte di un piano per colpire il fratello. Non sapendo a chi rivolgersi per trovare un po' di sollievo, Zeynep riallaccia i rapporti con Ozan. La ragazza sembra fare un po' la preziosa, anche se riaccende in lui la speranza di un futuro insieme. A che gioco sta giocando?

