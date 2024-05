Endless Love Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 maggio 2024: Zeynep a letto con Emir, ma sposa Ozan!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 13 al 18 maggio 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 13 maggio 2024

Salih, ubriaco, prende a pugni il cancello di casa Soydere. Kemal, allora, prova a tranquillizzare l'amico sotto effetto di alcol. Intanto, Ozan, con le spalle al muro, confessa ai genitori di aver bruciato la barca di Salih per gelosia: amava ed ama ancora Zeynep. Nihan, invece, stanca delle tensioni famigliari, decide di andare a dormire da Leyla, la quale l'accoglie a braccia aperte. Le due stanno conversando quando ricevono una visita inaspettata.

Puntata in onda Martedì 14 maggio 2024

Leyla fa giocare Kemal e Nihan ad "Obbligo e verità". I due vivono così momenti di grande vicinanza. Dopodiché, l'ingegnere si reca nel paese rimasto senza acqua, e trova gli abitanti in rivolta contro gli operai, i quali vorrebbero procedere con i lavori per la costruzione della centrale. Qui il Soydere s'imbatte in Tarik, in missione per conto di Emir; tra i fratelli esplode l'ennesima lite. Allora, Kemal spinge i contadini a sporgere denuncia contro di lui, il suo acerrimo nemico e Galip. Quando Tufan lo racconta ad Emir, quest'ultimo decide di vendicarsi.

Puntata in onda Mercoledì 15 maggio 2024

Emir, per vendicarsi di Kemal, raggiunge Zeynep al cinema. Le fa vivere una serata memorabile: le presenta addirittura il suo idolo, l'attore Murat Boz. Poi, la convince a passare la notte con lui. Lei, innamorata, gli si concede. Al loro risveglio, Emir le confessa di non provare niente nei suoi confronti, e che tutto faceva parte di un piano per colpire suo fratello. Intanto, il Soydere sta scavando nel punto in cui dovrebbe essere sepolta Linda, la giovane che Ozan avrebbe ucciso cinque anni prima; così scopre che la tomba è vuota. Allora, l'ingegnere avvisa Nihan, ed insieme si mettono ad investigare per vederci più chiaro. I due sono sulle tracce di Karen, l'altra ragazza presente quella fatidica notte.

Puntata in onda Giovedì 16 maggio 2024

Dopo aver scoperto che Emir l'ha soltanto usata per mettere in atto il suo piano di vendetta contro Kemal, Zeynep, disperata, si sfoga con Asu. In un secondo momento, la giovane decide di vuotare il sacco con il fratello, ma proprio quando è sul punto di confessare tutto, riceve una telefonata da parte dell'amica: Asu le suggerisce di tenere la bocca chiusa, se non vuole fare il gioco dello spietato imprenditore.

Puntate in onda Venerdì 17 maggio 2024

Hakki viene a sapere dell'accordo tra Asu ed Emir, e mette la nipote in guardia: se non starà attenta, perderà Kemal. Intanto, l'imprenditore affida un altro compito a Tarik: vuole che convinca gli abitanti del paese rimasto senza acqua a ritirare l'accusa. Il ragazzo tentenna, ma alla fine acconsente. Hakki, invece, fa sapere all'ingegnere che lo sosterrà nella causa, e poi lo sprona ad essere più presente nella vita di Asu. Nel frattempo, Zeynep, ancora scossa da quanto accaduto con Emir, riprende i contatti con Ozan. Benché faccia la preziosa, riaccende in lui la speranza di un futuro insieme.

Puntate in onda Sabato 18 maggio 2024

Mentre Kemal e Leyla stanno passeggiando per strada s'imbattono per puro caso in Galip, il quale sembra restare molto colpito dalla donna. Quando rincasa, Galip racconta di questo piacevole incontro a Vildan ed Onder, che pare geloso. Intanto, l'ingegnere continua a cercare Karen. Salendo in macchina, si ritrova al posto del passeggero Nihan, fuggita dalla sua prigione domestica ed ancora in pigiama. A causa della reciproca gelosia, tra loro esplode una lite che renderà fallimentare l'indagine che stanno svolgendo. Dopodiché, il Soydere s'imbatte in Asu, alla quale giura di voler essere più presente nella sua vita. Nel mentre, la pittrice trova una chiavetta USB nello studio di Emir, ed aprendola trova una conversazione tra quest'ultimo e Karen. La Sezin chiama subito l'amato per informarlo, ma sentendo che è in compagnia di Asu, infastidita, rinuncia a parlargliene. Emir, invece, sta obbligando Banu a sedurre Tarik; lei non vuole, però alla fine, spaventata, si vede costretta a piegarsi alla sua volontà. Nel frattempo, Zeynep, ancora disperata, minaccia di uccidersi lanciandosi da una scogliera. Arriva tempestivamente Ozan, il quale, dopo averla tratta in salvo, le fa una proposta di matrimonio. La giovane accetta.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.