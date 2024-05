La Promessa Anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024: Cruz scopre che Margarita e Fernando mentono!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 13 al 17 maggio 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 13 al 17 maggio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 13 maggio 2024

Il rapporto tra Cruz e Margarita finirà per inasprirsi. Tra le signore Lujàn non corre buon sangue e la situazione si farà sempre più critica a causa della posizione della moglie di Don Alonso, che vuole a tutti i costi difendere Martina. La madre della marchesina sarà però decisa a punire la figlia… ma anche lei nasconde un segreto. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 13 maggio 2024.

Puntata di Martedì 14 maggio 2024

Cruz ha cominciato a sospettare che dietro l’arrivo dei suoi cognati alla tenuta, ci sia qualche oscuro motivo. I due non sono venuti solo per riportare Martina a casa ma c’è dell’altro. Alla marchesa è sembrato molto strano che sia Fernando che Margarita non siano ancora tornati a Madrid e in effetti scoprirà che i marchesi non possono fare ritorno in città, perché travolti dallo scandalo, emarginati e mal visti dal re. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 14 maggio 2024.

Puntata di Mercoledì 15 maggio 2024

Jimena potrà cantare vittoria. La lettera che ha inviato alla madre ha sortito l’effetto sperato e Jana farà ritorno alla tenuta. Cruz non sarà per nulla contenta di questa novità mentre i domestici saranno felici di poter riabbracciare la ragazza, stavolta incolume. Anche Catalina farà ritorno a casa e scoprirà che Candela e Simona sono in sciopero. La marchesina convincerà le due a riprendere il loro lavoro e prometterà di andare lei stessa in paese per avere notizie su Don Carlos, per cui entrambe sono preoccupate. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 15 maggio 2024

Puntata di Giovedì 16 maggio 2024

Pia sta cercando di riprendersi da tutto quello che le è accaduto. La governante viene coccolata da tutti e riceverà parole di conforto sia da Jana, appena tornata, che dalla Marchesa. Curro tenterà di riconquistare Martina e di ricominciare una relazione con lei. Il ragazzo farà un regalo alla sua amata ma non otterrà quello che spera: la Lujàn non cambierà idea. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 16 maggio 2024

Puntata di Venerdì 17 maggio 2024

Salvador affronterà un argomento molto spinoso con Maria. Il ragazzo chiederà alla Fernandez di fare una scelta: o lui o Lope. Catalina porterà a termine la sua promessa e tornerà alla tenuta portando brutte notizie a Candela e Simona. La figlia di Don Carlos ha mentito e ha nascosto un uomo malato nella sua casa. A cena, più tardi, si scatenerà una brutta discussione tra Don Alonso e Don Fernando. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 17 maggio 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.