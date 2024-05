La Promessa Anticipazioni 15 maggio 2024: Jimena batte Cruz. Jana torna alla tenuta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata La Promessa in onda il 15 maggio 2024, su Canale5, ci rivelano che nell’episodio della Soap Jimena riuscirà a prendersi la sua rivincita su Cruz, facendo tornare Jana alla tenuta.

Tra Jimena e Cruz la rivalità non è più un gioco e nella puntata de La Promessa in onda il 15 maggio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, la De Los Infantes si prenderà una rivincita con i fiocchi su sua suocera. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la ragazza, stanca di sottostare alle regole della Lujàn ma soprattutto desiderosa di decidere lei chi avere accanto durante la gravidanza, festeggerà con gioia il ritorno di Jana alla tenuta. Alla marchesa sarà chiaro che sua nuora ha giocato d’astuzia e ha ottenuto un enorme favore – e sostegno – da parte di sua madre. Intanto anche Catalina sarà di ritorno alla tenuta e scoprirà che Candela e Simona sono in sciopero. La ragazza le spingerà a tornare in servizio e prometterà loro di occuparsi personalmente della ricerca di Don Carlos, mentre saranno impegnate a far andare bene le cose in cucina.

La Promessa Anticipazioni: Cruz contro Jimena e Margarita

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Cruz dovrà guardarsi le spalle da nemici da ogni parte e appartenenti alla sua stessa famiglia. Dopo aver scoperto il segreto dei cognati ed essersi assicurata di essere pronta a incastrare Margarita e Don Fernando, impedendo loro di mettere in difficoltà lei e Don Alonso, la marchesa si troverà a gestire i capricci della nuora. Tra lei e Jimena le cose non vanno per nulla bene e da quando la De Los Infantes è rimasta incinta, la situazione è peggiorata. La giovane non vuole ascoltarla e ha deciso persino di dichiararle guerra, richiamando Jana alla tenuta, dopo che la cameriera è stata cacciata da Cruz in persona.

Anticipazioni La Promessa: Jimena batte Cruz

Jimena non ha sopportato e non sopporterà che Cruz metta becco sulla sua gravidanza e su chi possa starle vicino in questo momento. La ragazza ha soprattutto mal tollerato che Jana, che le stava dando una mano, sia stata cacciata dalla tenuta e mandata a casa dei De Los Infantes. La moglie di Manuel ha così deciso di scrivere una lettera alla madre – che verrà recapitata da Salvador – per chiederle di rimandare indietro la cameriera. E otterrà quello che desidera, scatenando il grande fastidio e l’ira di Cruz, che vedrà la domestica da lei allontanata, tornare baldanzosa a La Promessa. Ma dopo l’intervento della duchessa non potrà purtroppo controbattere. Uno a zero per Jimena ma la palla ora passa alla sua malefica suocera!

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina aiuterà Simona e Candela a trovare Carlos

Grandi ritorni a La Promessa. Alla tenuta non farà capolino soltanto Jana ma ci sarà anche Catalina, che rientrerà da Cordoba. La ragazza scoprirà che Candela e Simona hanno deciso di scioperare, furiose per non aver potuto lasciare le cucine per andare a cercare Don Carlos, sparito nel nulla. La marchesina tenterà di calmare i loro bollenti spiriti e prometterà che mentre le due si rimetteranno a lavoro, lei si occuperà delle ricerche. Troverà il maestro o comunque informazioni su di lui, mentre tutto tornerà in ordine in casa. E Catalina porterà a termine il suo compito ma le novità di cui sarà messa al corrente non piaceranno per nulla alle due domestiche.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 17 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.