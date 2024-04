Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 aprile 2024 - Bill non mollerà facilmente la presa su Katie ma lei gli risponderà con grande freddezza. Al corrente che lo Spencer è tornato alla carica anche con sua sorella Brooke, la piccola Logan non potrà ovviamente permettergli di riavvicinarsi a lei, né ora né mai. Il magnate dovrà rinunciare per sempre alla sua ex moglie e lasciare che Carter continui a starle vicino. Ma questo sarà un duro colpo da cui non riuscirà a riprendersi senza colpi di scena. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 15 aprile 2024 - Emir si è messo sulle tracce di Nihan, che ha il telefono spento. Dato che ha saputo da Asu che la moglie si era recata presso la fondazione "Figli del sole", l'imprenditore raggiunge subito la struttura. Così scopre una deviazione non ben segnalata che lo condurrà dritto dritto alla piccola baita abbandonata in cui Nihan aveva trovato rifugio insieme a Kemal poco prima... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 aprile 2024 - Cruz sarà pronta a riportare l’ordine alla tenuta. In sua assenza sono successe troppe cose che lei non può permettere che rimangano cosi e giurerà di sistemare tutto, ristabilendo l'equilibrio che evidentemente sa tenere solo lei. Tra le situazioni da rimettere al loro posto c’è quella di Jimena. La marchesa non riuscirà a sopportare che Jana si stia occupando della nuora e tenterà di convincere quest’ultima a farsi visitare dal dottor Ayala, un esperto e non un dottore improvvisato come la cameriera. Questo infastidirà Jana stessa, che si sentirà accusata di usare le sue doti per ingraziarsi la marchesina e ottenere qualche vantaggio. Intanto Curro continuerà a vivere la sua storia d’amore con Martina ma senza che le novità sulla sua nascita possano in quale modo turbare la sua nuova vita. Qui la trama completa de La Promessa.

