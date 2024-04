Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 aprile 2024: Katie dice NO e allontana Bill!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Katie gela Bill e lo allontana per sempre da lei.

Un nuovo appuntamento con la Forrester Creations ci aspetta lunedì 15 aprile 2024. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda alle ore 13.50 su Canale5, Bill non mollerà facilmente la presa su Katie ma lei gli risponderà con grande freddezza. Al corrente che lo Spencer è tornato alla carica anche con sua sorella Brooke, la piccola Logan non potrà ovviamente permettergli di riavvicinarsi a lei, né ora né mai. Il magnate dovrà rinunciare per sempre alla sua ex moglie e lasciare che Carter continui a starle vicino. Ma questo sarà un duro colpo da cui non riuscirà a riprendersi senza colpi di scena.

Anticipazioni Beautiful: Bill torna alla carica

Bill non si è rassegnato a vivere la sua vita senza avere al suo fianco una delle Logan. Ottenuto un secco no da parte di Brooke – decisa stavolta a non perdonare nemmeno Ridge – il magnate si rivolgerà a Katie. Il padre di Liam, Wyatt e Will non ha preso per nulla bene che la sua ex moglie abbia cominciato una relazione con Carter e, furioso che a lui venga preferito l’avvocato, si è gettato alla riscossa, pronto a fare un nuovo tentativo con la madre del suo ultimogenito. Ma le cose non stanno andando per nulla bene e non sono destinate a migliorare.

Beautiful Anticipazioni: Katie dice NO

Katie ha origliato la conversazione tra Bill e Carter e ha scoperto che lo Spencer è tornato alla carica pure con Brooke. La donna non è per nulla contenta che si sia ripresentata la stessa dinamica di sempre ma stavolta non la prenderà così tanto sul personale. Felice di aver trovato il sostegno del Walton e di essere serena, forse per la prima volta dopo tanto tempo, avrà la forza di dire un secco NO al suo ex marito e di fargli capire chiaramente di non avere alcuna intenzione di cedere al suo fascino, nonostante il grande affetto che ancora prova per lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn e Steffy alla carica

Katie gelerà Bill con la sua risposta e creerà nello Spencer una grande rabbia. Il magnate, rifiutato nuovamente, finirà – ve lo anticipiamo – per perdere il senno e per rimettersi al collo la collana con il pugnale, che rappresenta il suo lato più cinico e malefico. Ne vedremo delle belle con Bill Spencer tornato l’uomo di un tempo così come ci saranno molti colpi di scena con Steffy e Finn. L’incubo non ha fine e la Forrester è terrorizzata di sapere che Sheila Carter sia ancora viva. Suo marito le darà la forza necessaria per mantenere la calma e indagare, insieme a lui, sulla verità che la rossa ha astutamente nascosto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.