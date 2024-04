La Promessa Anticipazioni 15 aprile 2024: Cruz corre ai ripari. Ora Jimena deve fare quello che dice lei!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata che vedremo su Canale5 il 15 aprile 2024, alle ore 16.25 circa, Cruz sarà pronta a riportare l’ordine alla tenuta. In sua assenza sono successe troppe cose che lei non può permettere che rimangano cosi e giurerà di sistemare tutto, ristabilendo l'equilibrio che evidentemente sa tenere solo lei. Tra le situazioni da rimettere al loro posto c’è quella di Jimena. La marchesa non riuscirà a sopportare che Jana si stia occupando della nuora e tenterà di convincere quest’ultima a farsi visitare dal dottor Ayala, un esperto e non un dottore improvvisato come la cameriera. Questo infastidirà Jana stessa, che si sentirà accusata di usare le sue doti per ingraziarsi la marchesina e ottenere qualche vantaggio. Intanto Curro continuerà a vivere la sua storia d’amore con Martina ma senza che le novità sulla sua nascita possano in quale modo turbare la sua nuova vita.

Anticipazioni La Promessa: Cruz pronta a riportare l’equilibrio alla tenuta

Cruz è tornata alla tenuta e ha preparato la sua vendetta. La marchesa sta per cacciare Elisa, minacciandola di confessare a tutti il suo coinvolgimento nella morte del marito se non se ne fosse andata subito. Con la baronessa fuori da piedi, la moglie di Don Alonso comincerà a pensare a tutte le altre faccende rimaste in sospeso, tra cui Jimena e i suoi disturbi della gravidanza. Cruz non sopporterà più che la nuora si faccia aiutare da Jana e, pensando che la cameriera voglia approfittare di questa occasione per guadagnarci qualcosa, consiglierà alla moglie di Manuel di farsi visitare dal dottor Ayala. Jana sarà molto infastidita di essere accusata di essere un'approfittatrice.

La Promessa Anticipazioni: Cruz all’attacco

Cruz vorrà riportare la calma e l’equilibrio, il suo, alla tenuta. Per questo si impegnerà a far sì che Jana torni a fare la cameriera e non il medico. La marchesa si occuperà anche di Catalina, che in sua assenza ha acquistato fin troppa importanza nelle faccende economiche de La Promessa. Insomma Cruz vorrà che le cose tornino sotto il suo stretto controllo e stavolta senza che nessun altro le metta i bastoni tra le ruote. Intanto Curro continuerà a vivere la sua storia d'amore con Martina, senza però che la verità su lui e Jana venga allo scoperto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: La verità viene a galla

Il ritorno di Cruz non è stata l’unica cosa che ha destabilizzato la vita degli inquilini de La Promessa. Candela rivelerà a Don Carlos di aver capito che è lui che scrive le lettere per Simona e gli proporrà di mantenere il silenzio e di scriverle con lui. Jimena tormenterà Jana consigliandole di sposare un uomo benestante, che le possa garantire un futuro radioso e la porti a non fare più la cameriera mentre Petra, con la sua padrona di nuovo in casa, tornerà a essere fastidiosa e petulante.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.