Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 giugno 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 giugno 2024 - vedremo che sia Hope che Thomas cercheranno di convincere Douglas a stare dalla propria parte. Dopo la decisione del Forrester di lasciare che sia il figlio a scegliere con chi vivere, per la Logan e per il Forrester sarà determinante persuadere il bambino del proprio amore. Il giovane nipote di Ridge si troverà a dover prendere una dura e spiacevole decisione, che cambierà per sempre non solo la sua vita ma anche quella dei suoi genitori. Thomas giocherà duro e cercherà di trovare alleati vantaggiosi. Lo stilista chiederà a Steffy di testimoniare a suo favore davanti al giudice ma sua sorella, stavolta, non sarà convinta che la sua idea sia buona e non saprà cosa fare. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 14 giugno 2024 - vedremo che, come tutti, anche Emir ha letto l'articolo e specialmente ha visto le foto in cui pare proprio che sua moglie abbia una tresca con il suo acerrimo nemico. Lo spregevole imprenditore non ha la minima intenzione di starsene con le mani in mano mentre viene umiliato in questo modo. Pertanto, Emir si prepara a farla pagare a Nihan. Dopo aver prenotato la stessa stanza d'hotel in cui la consorte si sarebbe vista con Kemal, ordina a Tarik di portarla da lui. Quando l'ingegnere viene a sapere che cosa deve fare il fratello per conto di Emir, si affretta a raggiungere l'albergo in questione per due ragioni: vuole affrontarlo e vuole proteggere la Sezin. Ne sarà in grado? Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 giugno 2024 - Jimena riuscirà a portare a termine il suo piano di seduzione. La ragazza, dopo aver chiesto a Manuel di dimostrarle maggiore affetto, attirerà nel suo letto il marito e i due passeranno una notte di passione. Ramona spingerà Jana e pure Curro a lasciare la tenuta il prima possibile e di stare molto attenti. La donna deciderà di non rivelare niente sul loro comune passato, per non turbarli ulteriormente. Petra ostacolerà le ricerche del figlio di Pia e scatenerà il risentimento dei suoi colleghi mentre Antonio arriverà a casa dei marchesi e Cruz si lamenterà con Margarita della poca cura che Catalina ha nel vestirsi. La cognata le prometterà di occuparsi personalmente della cosa ma sua nipote sarà impegnata a far riavvicinare Don Alonso e suo fratello ma non avrà grande successo. Salvador, Abel e Lope riusciranno a far mangiare Candela, che ha deciso di fare voto di digiuno fino a che il figlio di Pia non sarà ritrovato. Feliciano mostrerà a Teresa il suo interesse, facendole un dolce regalo. Qui la trama completa de La Promessa.

