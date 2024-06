Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 giugno 2024: Hope e Thomas all'attacco per conquistare il cuore di Douglas

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 14 giugno 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo sia Hope che Thomas cercare di convincere Douglas del proprio amore. Il bambino dovrà decidere con chi vivere e sua madre e suo padre saranno pronti a tutto per ottenere il suo sì!

La puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 14 giugno 2024, alle ore 13.50, sarà ricca di emozioni. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che sia Hope che Thomas cercheranno di convincere Douglas a stare dalla propria parte. Dopo la decisione del Forrester di lasciare che sia il figlio a scegliere con chi vivere, per la Logan e per il Forrester sarà determinante persuadere il bambino del proprio amore. Il giovane nipote di Ridge si troverà a dover prendere una dura e spiacevole decisione, che cambierà per sempre non solo la sua vita ma anche quella dei suoi genitori. Thomas giocherà duro e cercherà di trovare alleati vantaggiosi. Lo stilista chiederà a Steffy di testimoniare a suo favore davanti al giudice ma sua sorella, stavolta, non sarà convinta che la sua idea sia buona e non saprà cosa fare.

Anticipazioni Beautiful: Thomas e Hope in lotta per la conquista del cuore di Douglas

Thomas ha sconvolto Hope rivelandole di aver deciso di lasciare a Douglas il compito di scegliere con cui vivere. Sarà il bambino a decidere se abitare con suo padre o con sua madre e lo rivelerà davanti a un giudice, chiamato appositamente per risolvere una questione che ormai dura da troppo tempo. La Logan è rimasta senza parole e ha cominciato a temere che suo figlio possa voltarle le spalle e che, convinto dalla sua famiglia, scelga di stare a Villa Forrester, con il suo papà e suo nonno. Per lei sarebbe un duro colpo, da cui sarebbe difficile riprendersi. Non solo si sentirebbe impotente ma vivrebbe il tutto con un grande senso di colpa, ritenendosi inadeguata al ruolo di madre adottiva.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas all’attacco!

Hope non vuole perdere Douglas e farà di tutto per dimostrargli di amarlo e di non volerlo vedere lontano dalla sua casa e dalla loro vita insieme. La ragazza, spalleggiata da Liam, farà ogni cosa in suo potere per convincere il bambino che il suo amore per lui è forte e che lo considera il suo vero figlio, nonostante non lo abbia partorito. La figlia di Brooke rivelerà al bambino di aver sofferto per la sua assenza in questo periodo e di volerlo vedere sempre accanto a Beth, la sua sorellina, che lo adora e lo considera la sua guida. Peccato però che la stessa cosa la farà pure Thomas. Il ragazzo cercherà di far leva sul piccolo, ricordandogli i bei tempi passati insieme, anche con la sua vera mamma Caroline, e di come sono stati felici nel vivere a Villa Forrester, circondati dall’affetto di tutti i loro cari.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas chiede a Steffy di testimoniare a suo favore

Thomas giocherà una carta aggiuntiva, che per lui potrebbe rivelarsi determinante. Il ragazzo chiederà a Steffy di testimoniare a suo favore davanti al giudice e di aiutarlo così a convincere il magistrato che Douglas debba vivere con i Forrester, con il suo padre naturale e circondato dall’affetto della sua famiglia d’origine. Se in altre occasioni la figlia di Ridge si sarebbe schierata totalmente al fianco del suo fratellone, stavolta la giovane tentennerà. Non riterrà infatti per nulla saggio e corretto che sia suo nipote a dover prendere una decisione e che sia sottoposto a una tale responsabilità. La ragazza rivelerà di doverci pensare e non assicurerà il suo pieno appoggio in una faccenda che sta diventando più complicata di quanto fosse all’inizio.

