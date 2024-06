Endless Love Anticipazioni 14 giugno 2024: Nihan dà scandalo, Emir la punisce!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 14 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Emir si prepara a dare una bella lezione a Nihan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 giugno 2024, alle 14:10, le foto incriminanti con protagonisti Kemal e Nihan sulla spiaggia vengono pubblicate sulle riviste. Dagli scatti sembra proprio che si siano visti per un incontro romantico clandestino. Emir lo scopre e riesce a prenotare la stessa stanza d'hotel in cui la moglie si sarebbe vista con l'ingegnere. In seguito, ordina a Tarik di portare la Sezin da lui. Intanto, il Soydere, appreso che il fratello sta portando la giovane in quell'albergo, si reca sul luogo con un doppio intento: affrontare Emir e fare in modo che non se la prenda con Nihan...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan beccati!

Nihan e Kemal si sono incontrati di nascosto nella casa ormai vuota dei genitori di Yasemin, che sono all'estero. I due erano convinti di essere soli, ed invece appostato con la sua macchina fotografica c'era Gokhan, il quale stava immortalando questo loto appuntamento segreto. In un secondo momento, Gokhan si vede con Asu per mostrarle gli scatti compromettenti che ha appena realizzato. La giovane gli ordina fermamente di pubblicare quelle foto, perché vuole che Emir le veda. C'è qualcuno, tuttavia, che non è d'accordo con il suo piano diabolico, ossia Tufan...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan danno scandalo!

Alla fine, Asu riesce ad ottenere ciò che desidera: gli scatti compromettenti che hanno per protagonisti la Sezin e il Soydere vengono pubblicati su alcune riviste. Dagli scatti sembra proprio che tra di loro vi sia una relazione che vada ben oltre la semplice amicizia, ed anche l'articolo fa riferimento una relazione clandestina in piena regola. Inevitabilmente, scoppia lo scandalo.

Emir si prepara a punire Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 14 giugno 2024

Come tutti, anche Emir ha letto l'articolo e specialmente ha visto le foto in cui pare proprio che sua moglie abbia una tresca con il suo acerrimo nemico. Lo spregevole imprenditore non ha la minima intenzione di starsene con le mani in mano mentre viene umiliato in questo modo. Pertanto, Emir si prepara a farla pagare a Nihan. Dopo aver prenotato la stessa stanza d'hotel in cui la consorte si sarebbe vista con Kemal, ordina a Tarik di portarla da lui. Quando l'ingegnere viene a sapere che cosa deve fare il fratello per conto di Emir, si affretta a raggiungere l'albergo in questione per due ragioni: vuole affrontarlo e vuole proteggere la Sezin. Ne sarà in grado?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 10 al 16 giugno 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.