La Promessa Anticipazioni 14 giugno 2024: Jimena attira Manuel nel suo letto. Esplode la passione!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 14 giugno 2024, Jimena seduce Manuel mentre Catalina tenta senza successo di riavvicinare Don Alonso a Don Fernando. Feliciano confessa a Teresa di provare attrazione per lei. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 14 giugno 2024, alle ore 14.55, Jimena riuscirà a portare a termine il suo piano di seduzione. La ragazza, dopo aver chiesto a Manuel di dimostrarle maggiore affetto, attirerà nel suo letto il marito e i due passeranno una notte di passione. Ramona spingerà Jana e pure Curro a lasciare la tenuta il prima possibile e di stare molto attenti. La donna deciderà di non rivelare niente sul loro comune passato, per non turbarli ulteriormente. Petra ostacolerà le ricerche del figlio di Pia e scatenerà il risentimento dei suoi colleghi mentre Antonio arriverà a casa dei marchesi e Cruz si lamenterà con Margarita della poca cura che Catalina ha nel vestirsi. La cognata le prometterà di occuparsi personalmente della cosa ma sua nipote sarà impegnata a far riavvicinare Don Alonso e suo fratello ma non avrà grande successo. Salvador, Abel e Lope riusciranno a far mangiare Candela, che ha deciso di fare voto di digiuno fino a che il figlio di Pia non sarà ritrovato. Feliciano mostrerà a Teresa il suo interesse, facendole un dolce regalo.

Anticipazioni La Promessa: Jimena porta a letto Manuel

Jimena è pronta ad abortire ma tenterà il colpaccio. La ragazza ha già chiesto a suo marito di dimostrarle maggiore affetto e lui sembra deciso a darle quello che desidera. Il marchese ha in effetti dato già segni di voler recuperare il loro rapporto, in previsione dell’arrivo del loro primogenito. La marchesina riuscirà a fare di più. Dopo averlo pregato di passare del tempo con lei, sedurrà Manuel e lo porterà nel suo letto. Sarà una notte di passione. Intanto Petra si metterà in mezzo alle ricerche del figlio di Pia e scatenerà l’odio dei suoi colleghi. Ramona cercherà di mettere in guardia Jana e Curro - che ora sa essere Marcos - e di convincerli a lasciare La Promessa il prima possibile. La donna si rifiuterà di dire altro e di rivelare i suoi segreti, per evitare di turbare ulteriormente i due fratelli.

La Promessa Anticipazioni: Arriva Antonio

Cruz sta organizzato tutto per il meglio affinché il duca Antonio prenda la sua famiglia in simpatia. Peccato però che ci sia qualcuno che proprio non intende darle una mano. Non solo Jimena si dimostrerà poco entusiasta dell’arrivo del “principino” come il ragazzo è chiamato ma anche Catalina non cambierà il suo atteggiamento né il suo modo di vestirsi. La marchesa rivelerà a Margarita di non essere felice che la sua figliastra si acconci in modo così dimesso e la cognata le prometterà di occuparsi della faccenda personalmente. Abel intanto continuerà a essere tormentato dalla madre di Manuel, che ancora lo accuserà di non fare bene il suo lavoro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina cerca di riavvicinare Don Alonso e Don Fernando

Catalina ha preso a cuore la confessione del padre e ha deciso di aiutarlo a far pace con il fratello. La ragazza tenterà di riuscirci tirando fuori la scusa di una fotografia ma i suoi sforzi non porteranno a molto. Intanto Salvador, Abel e Lope riusciranno a spingere Candela, disperata per il rapimento del figlio di Pia, a mangiare qualcosa. La cuoca ha fatto voto del digiuno per riavere il piccolo a cui si è molto affezionata. Feliciano invece si farà avanti con Teresa e le dimostrerà il suo interesse regalandole un braccialetto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 14 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.