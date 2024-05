Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 maggio 2024 -Steffy dovrà mantenere la calma per non far prendere alla madre decisioni folli. La Forrester sarà molto in ansia per Taylor, sconvolta dal ricatto che sua figlia ha subito per colpa sua e decisa a sacrificarsi per il bene della sua famiglia. La dottoressa vorrà presentarsi di corsa alla polizia e costituirsi ma la Forrester le impedirà di fare sciocchezze e di rovinare la loro vita, dando a Sheila e a Bill comunque la vittoria. Intanto lo Spencer e la Carter si godranno il grande momento. Hanno vinto e nessuno potrà metter loro i bastoni tra le ruote… per ora! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 maggio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 14 maggio 2024 - in preda alla disperazione per come siano andare le cose con l'amato, Zeynep, bisognosa di un'amica, si lascia andare ad un lungo sfogo con Asu, la quale l'ascolta con accorata partecipazione. D'altra parte, la ragazza sta cominciando a pensare che, forse, la cosa migliore sarebbe parlarne direttamente con il fratello. Convinta della sua idea, Zeynep si sta dirigendo da Kemal per metterlo al corrente di tutto ciò che le è successo, quando riceve una telefonata: è Asu, e le sta suggerendo di tenere la bocca chiusa perché, se parlasse, farebbe il gioco di Emir... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 13 al 18 maggio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 maggio 2024 - i dubbi di Cruz avranno presto uno spiacevole riscontro. La marchesa comincerà a indagare sulle vere ragioni che hanno portato i suoi cognati a raggiungere la tenuta. La moglie di Don Alonso scoprirà, con poca sorpresa e con grande soddisfazione, che Margarita e Don Fernando stanno mentendo e che non hanno alcuna intenzione di tornare ora a Madrid, perché in grande difficoltà con l’alta società madrilena e persino con il re. La Lujàn comprenderà di avere ora lei il coltello in mano. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 17 maggio 2024.