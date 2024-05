La Promessa Anticipazioni 14 maggio 2024: Cruz pronta a incastrare Margarita e Don Fernando!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 14 maggio 2024. Le Anticipazioni dell’episodio rivelano che Cruz scoprirà il segreto che Margarita e Fernando custodiscono. I marchesi mentono!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che i dubbi di Cruz avranno presto uno spiacevole riscontro. Nella puntata della Soap in onda su Canale5 il 14 maggio 2024, alle ore 16.40, la marchesa comincerà a indagare sulle vere ragioni che hanno portato i suoi cognati a raggiungere la tenuta. La moglie di Don Alonso scoprirà, con poca sorpresa e con grande soddisfazione, che Margarita e Don Fernando stanno mentendo e che non hanno alcuna intenzione di tornare ora a Madrid, perché in grande difficoltà con l’alta società madrilena e persino con il re. La Lujàn comprenderà di avere ora lei il coltello in mano.

Anticipazioni La Promessa: Margarita ricatta Cruz

Tra Cruz e Margarita è guerra. Le due donne si sono trovate una contro l’altra a causa della decisione della prima di proteggere Martina. La moglie di Don Alonso non ha voluto voltare le spalle alla nipote e sta cercando di impedire che la giovane venga rispedita a Madrid. Margarita è andata su tutte le furie e ha ritenuto l’atteggiamento della cognata fin troppo invadente. Per rimetterla al suo posto, ha pensato di ricattarla, minacciando di rivelare un segreto che potrebbe distruggere la loro famiglia.

La Promessa Anticipazioni: Margarita scatena l’ira di Cruz

Cruz non ama essere ricattata e vedere Margarita minacciarla le farà perdere completamente il senno. La marchesa non solo prometterà di non permettere alla cognata di infangare la sua famiglia con la storia della morte del fratello maggiore di suo marito ma non lascerà neanche che la prenda ancora in giro. Cruz comincerà infatti a indagare per avvalorare o meno i suoi sospetti e per scoprire se i suoi cognati le stanno nascondendo qualcosa. Vi anticipiamo che la donna verrà a sapere una succosa novità che metterà ko la sua nuova rivale.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz scopre che Margarita e Fernando mentono

Margarita ha minacciato Cruz di rivelare a tutti che Alonso ha ucciso il suo fratello maggiore ed erede del marchesato. La malefica marchesa non può permettere che ciò accada, soprattutto perché si tratta di una bugia e i fatti non sono avvenuti come dice la cognata. La marchesa troverà un’arma molto potente da usare contro la sua nuova rivale. Dopo attente indagini scoprirà che il vero motivo che ha spinto Don Fernando e la moglie a raggiungere Martina a La Promessa, è che in città – a Madrid – la loro famiglia è stata travolta dallo scandalo e tutti parlano male di loro. I marchesi hanno perso di credibilità e potrebbero perdere l’appoggio del re se le acque non si calmeranno. Per non stare sulla bocca di tutti e per far tornare il sereno, i due hanno quindi deciso di allontanarsi dalla loro casa e rimanere nell’ombra, nell’assolata e isolata Promessa. Ma ora che il loro segreto non è più tale, potrebbero pagare per questo strategico piano e la punizione – con Cruz di mezzo – sarà esemplare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 17 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.