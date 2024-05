Endless Love Anticipazioni 14 maggio 2024: Zeynep pronta a confessare tutto a Kemal...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 14 maggio 2024 su Canale 5: Zeynep vorrebbe confessare a Kemal che cosa c'è stato con Emir, ma all'improvviso le squilla il telefono...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci svelano che ne vedremo delle belle. Nell'episodio in onda il 14 maggio 2024, alle 14:10, dopo aver scoperto che Emir l'ha soltanto usata per mettere in atto il suo piano di vendetta contro Kemal, Zeynep, disperata, si sfoga con Asu. In un secondo momento, la giovane decide di vuotare il sacco con il fratello, ma proprio quando è sul punto di confessare tutto, riceve una telefonata da parte dell'amica: Asu le suggerisce di tenere la bocca chiusa, se non vuole fare il gioco dello spietato imprenditore...

Endless Love Anticipazioni: Emir spezza il cuore a Zeynep...

Emir raggiunge Zeynep al cinema, determinato come non mai a farle trascorrere una serata indimenticabile. Proprio per questo motivo, lui le fa conoscere il suo idolo, l'attore Murat Boz. In un secondo momento, Emir cerca di convincerla a passare la notte insieme. La giovane, ormai perdutamente innamorata, alla fine gli si concede. Al loro risveglio, mentre Zeynep è felice di aver fatto l'amore con l'uomo che ama, Emir, con un ghigno beffardo stampato sul volto, le fa sapere che faceva tutto parte di un piano per colpire suo fratello: non prova niente per lei.

Endless Love Anticipazioni: Zeynep affranta...

Zeynep fa ancora fatica a crederci, eppure è tutto vero. Dunque, aveva ragione Nihan, quando le ha suggerito di tenere gli occhi aperti e la guardia alta con suo marito, poiché una persona del tutto priva di scrupoli. Lei, però, non ha sentito ragioni, e, infatuata, ha voluto continuare a frequentarlo. Ora che Emir le ha sbattuto in faccia la dura verità, ossia che l'ha sedotta per vendicarsi di Kemal, si sente una stupida...

Zeynep vuole vuotare il sacco con Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 14 maggio 2024

In preda alla disperazione per come siano andare le cose con l'amato, Zeynep, bisognosa di un'amica, si lascia andare ad un lungo sfogo con Asu, la quale l'ascolta con accorata partecipazione. D'altra parte, la ragazza sta cominciando a pensare che, forse, la cosa migliore sarebbe parlarne direttamente con il fratello. Convinta della sua idea, Zeynep si sta dirigendo da Kemal per metterlo al corrente di tutto ciò che le è successo, quando riceve una telefonata: è Asu, e le sta suggerendo di tenere la bocca chiusa perché, se parlasse, farebbe il gioco di Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.