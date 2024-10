Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 ottobre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 12 ottobre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 ottobre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 12 ottobre 2024 - Steffy sarà costretta a rivelare tutto a Liam. La Forrester, stanca di sentire il suo ex marito accusare Thomas senza motivo, dovrà svelargli tutti i suoi dubbi. La Forrester lo spronerà a guardarsi le spalle non da suo fratello ma da Hope, che secondo lei ha ormai cominciato a essere attratta dal suo stilista. Liam stenterà a crederci ma una volta che sarà faccia a faccia con la sua consorte, picchierà duro. Intanto tra Taylor e Brooke si scatenerà una dura ma civile discussione. La Logan non potrà tornare indietro sui suoi passi e dovrà fingere ancora di essere contraria alla collaborazione tra sua figlia e il Forrester. La dottoressa Hayes sarà sempre più delusa e amareggiata. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 ottobre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 12 ottobre 2024 - Emir fa hackerare il telefono di Kemal in modo tale che le sue chiamate arrivino sul proprio cellulare. Allora, un hacker risponde a Nihan al posto dell'ingegnere utilizzando delle parole pre-registrate del Soydere per ingannarla, fissando un appuntamento. Intanto, Leyla viene a sapere che Ayhan ha scontato sei anni di carcere perché ha rubato nella cassaforte del padre. In seguito, la donna consegna all'amico ciò che le aveva richiesto, ossia il documento della piccola Deniz, che però è stato già manomesso da Tufan. Leyla sprona Kemal a farsene una ragione, la bambina non può essere sua figlia; lui tuttavia non si dà per vinto e continua ad indagare. In un secondo momento, Emir minaccia di gettare Deniz giù da una scogliera, anche se quella che ha in braccio è una bambola: il suo era solo un avvertimento per Nihan. Leyla, invece, viene a sapere che Ayhan fu condannato ingiustamente, dato che suo padre lo accusò benché fosse innocente. Nel frattempo, Kemal s'incontra con l'ex e con la bambina in un maneggio perché desidera regale a Deniz un cavallo, convinto di essere suo padre. Per togliersi ogni dubbio, è pronto a fare il test del DNA alla bimba... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 ottobre 2024 - Catalina si sentirà in colpa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina sarà grata a Pelayo per quello che ha fatto per Maria e penserà di aver fatto uno sbaglio con lui, non accettando la sua proposta di matrimonio. La ragazza ne parlerà con sua zia Margarita, che la spingerà a seguire i suoi sentimenti. Intanto Don Lorenzo e Cruz capiranno che Curro è in via di guarigione e saranno furiosi mentre Vera ricomparirà all’improvviso e per scusarsi con Lope gli prometterà di cucinare per lui una cena squisita. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

