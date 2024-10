La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2024: Catalina è pentita. Doveva dire sì a Pelayo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 12 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Catalina si sentirà in colpa per aver detto no a Pelayo. La marchesina vorrà rimediare mentre Cruz e Don Lorenzo scopriranno che Curro è salvo e saranno furiosi.

Nella puntata de La Promessa in onda il 12 ottobre 2024, alle ore 19.40 su Rete4, Catalina si sentirà in colpa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina sarà grata a Pelayo per quello che ha fatto per Maria e penserà di aver fatto uno sbaglio con lui, non accettando la sua proposta di matrimonio. La ragazza ne parlerà con sua zia Margarita, che la spingerà a seguire i suoi sentimenti. Intanto Don Lorenzo e Cruz capiranno che Curro è in via di guarigione e saranno furiosi mentre Vera ricomparirà all’improvviso e per scusarsi con Lope gli prometterà di cucinare per lui una cena squisita.

La Promessa Anticipazioni: Catalina si sente in colpa!

Maria è tornata alla tenuta e tutto questo per merito di Pelayo. Il conte è riuscito a fare leva su Cruz e l’ha convinta a riassumere la Fernandez e a non continuare a punirla per un furto che non ha commesso lei. Il giovane è arrivato dove nessun altro prima di lui aveva fatto centro e Catalina non potrebbe essere più contenta e grata. La marchesina si sentirà però in colpa. Comincerà a pensare di aver sbagliato a dirgli di no alla sua proposta di matrimonio e inizierà a pensare di aver fatto l’errore più grande della sua vita. La giovane troverà sostegno in sua zia Margarita, che la spronerà a seguire i suoi sentimenti, ora più che mai.

Anticipazioni La Promessa: Curro è salvo. Cruz e Don Lorenzo sono furiosi

Abel ha salvato Curro e lo ha fatto davvero. Il ragazzo sta faticando a svegliarsi ma è solo per via della quantità eccessiva di etere usata per anestetizzarlo. Presto tornerà in piedi e sarà di nuovo in forze. Per Cruz e Don Lorenzo sarà una vera disdetta. I due saranno furiosi più che mai e non sopporteranno che il loro piano, orchestrato così bene da sembrare un incidente, alla fine non vada in porto. Saranno consapevoli di dover trovare presto un’altra soluzione per liberarsi dello scomodo barone, che sta mettendo loro i bastoni tra le ruote.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Vera si scusa con Lope

Vera è sparita per diverse ore dalla tenuta e Lope è rimasto sconvolto da questo strano particolare. Il ragazzo l’ha cercata per tutta La Promessa, sconvolto dal fatto che fosse sparita così, senza dire nulla. La giovane ricomparirà così improvvisamente come era scomparsa e chiederà scusa al cuoco per averlo fatto così tanto preoccupare. Per farsi perdonare gli regalerà un tartufo e prometterà di organizzare al più presto una cena squisita solo per loro due. Ma cosa nasconde Vera e perché l’arrivo della duchessa Susana l’ha così tanto spaventata?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.