Endless Love Anticipazioni 12 ottobre 2024: Nihan in preda al panico, Emir sta per uccidere Deniz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto a gettare Deniz giù da una scogliera!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 12 ottobre 2024, alle 14:10, Emir fa hackerare il telefono di Kemal in modo tale che le sue chiamate arrivino sul proprio cellulare. Allora, un hacker risponde a Nihan al posto dell'ingegnere utilizzando delle parole pre-registrate del Soydere per ingannarla, fissando un appuntamento. Intanto, Leyla viene a sapere che Ayhan ha scontato sei anni di carcere perché ha rubato nella cassaforte del padre. In seguito, la donna consegna all'amico ciò che le aveva richiesto, ossia il documento della piccola Deniz, che però è stato già manomesso da Tufan. Leyla sprona Kemal a farsene una ragione, la bambina non può essere sua figlia; lui tuttavia non si dà per vinto e continua ad indagare. In un secondo momento, Emir minaccia di gettare Deniz giù da una scogliera, anche se quella che ha in braccio è una bambola: il suo era solo un avvertimento per Nihan. Leyla, invece, viene a sapere che Ayhan fu condannato ingiustamente, dato che suo padre lo accusò benché fosse innocente. Nel frattempo, Kemal s'incontra con l'ex e con la bambina in un maneggio perché desidera regale a Deniz un cavallo, convinto di essere suo padre. Per togliersi ogni dubbio, è pronto a fare il test del DNA alla bimba...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 12 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Endless Love del 12 ottobre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 12 ottobre 2024

Endless Love Anticipazioni: Leyla sconvolta...

Emir sta facendo hackerare il telefono di Kemal poiché vuole fare in modo che le sue chiamate arrivino sul proprio cellulare. Così, ora è l'hacker a rispondere a Nihan al posto dell'ingegnere utilizzando delle parole pre-registrate proprio del Soydere; l'obiettivo è ingannarla, fissando un finto appuntamento. Intanto, Leyla, conscia che Ayhan ha un passato torbido e desiderosa di saperne di più, sta per scoprire per quale ragione l'uomo ha scontato sei anni di carcere: a quanto pare, rubò nella cassaforte del padre. La donna è sconcertata...

Endless Love Anticipazioni: Kemal non molla!

Leyla deve consegnare a Kemal ciò che lui le aveva chiesto, ossia il documento della piccola Deniz, che, però, è già stato manomesso da Tufan su ordine di Emir. A questo punto, la donna si sente di consigliare all'amico di mettersi l'anima in pace: questa è l'ennesima prova che la bambina non è sua figlia. Il Soydere, tuttavia, non ha la minima intenzione di darsi per vinto, tanto che giura che continuerà ad indagare...

Emir minaccia di uccidere Deniz, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 ottobre 2024

Attimi di puro panico per Nihan. Emir tiene in braccio Deniz e minaccia di gettarla giù da una scogliera. In verità, quella che stringe è solo una bambola, ed il suo voleva essere un avvertimento per la moglie. La Sezin sta ancora cercando di riprendersi dal grande spavento. Nel frattempo, Leyla scopre tutta la verità riguardo l'episodio del turbolento passato di Ayhan: fu condannato ingiustamente, perché il padre lo accusò di averlo derubato benché lui fosse innocente. Kemal, invece, sta per incontrarsi - di nuovo - con l'amata e la figlioletta, stavolta in un maneggio. Infatti, lui vuole regalare a Deniz un cavallo, certo di essere il papà. Per togliersi ogni dubbio, il Soydere chiede a Leyla di aiutarlo a procurarsi il materiale necessario per effettuare un test del DNA alla bimba...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 7 al 12 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.