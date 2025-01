Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, Endless Love, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 gennaio 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 11 gennaio 2025

Nelle puntata in replica di Beautiful di oggi - 11 gennaio 2025 - Steffy riceverà la visita di Liam, che si renderà conto di quanto la sua ex moglie sia in ansia a causa del rilascio di Sheila. Le anticipazioni degli episodi ci rivelano che il figlio di Bill, sentendo la madre di Kelly lodare Finn, deciderà di rivelarle la verità che lui ha scoperto e filmato. Le mostrerà quindi il video che ritrae suo marito tra le braccia della Carter, il giorno della sentenza. Intanto il dottor Finnegan sarà a casa di Li, la sua mamma adottiva, per raccontarle della scarcerazione della rossa. Quest’ultima invece avrà raggiunto Il Giardino per salutare Deacon e per raccontargli di essere finalmente una donna libera e pronta a conquistarsi un posto nella vita di suo figlio e suo nipote. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 gennaio 2025

Nelle puntate in replica di Endless Love di oggi - 11 gennaio 2025 - Emir obbliga Asu ad uccidere Leyla, ma la giovane vuole uccidere Nihan. Asu s'introduce furtivamente nell'abitazione della donna e di Ayhan nel cuore della notte, ma Leyla se ne accorge per tempo e le spara, ferendola. Dopodiché, la mora viene di nuovo ricoverata nell'ospedale psichiatrico, mentre "Cleopatra" viene arrestata in attesa di processo. Parallelamente, Kemal si reca dal procuratore e denuncia tutti i crimini commessi dal suo acerrimo nemico sotto il nome della Kozcuoglu Holding. Allora, Emir decide di giocare d'anticipo, dimettendosi dai quadri dirigenziali dell'azienda di famiglia per evitare un eventuale arresto; purtroppo per lui, non è sufficiente: viene disposto un ordine di custodia cautelare nei suoi riguardi. Nel frattempo, Leyla manda una lettera ai due fidanzati, esprimendo il desiderio che si sposino quanto prima, nonostante lei non potrà esserci. Il Soydere e la Sezin si mettono ad organizzare le nozze, ma le difficoltà non sono poche, visto che Fehime è più tradizionalista, mentre Vildan più moderna. Vincerà la prima, in quanto madre dello sposo... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 gennaio 2025 - Cruz cercherà di capire che tipo di rapporto c’è tra suo figlio e Blanca e la Palomar ne sarà particolarmente infastidita. Per impedire che su di lei e Manuel fiocchino voci e maldicenze, spronerà il Lujàn a chiarire alla madre che tra loro c’è solo una grande amicizia. Intanto Pia sarà costretta a portar via suo figlio dalla tenuta e Petra le rivelerà di essere stata lei a confessare ai marchesi della presenza del bambino. Catalina e Pelayo spereranno che Javier Bernal faccia affari con loro ma purtroppo l’uomo si tirerà indietro e Don Lorenzo cercherà di approfittarne. Qui la trama completa de La Promessa.

