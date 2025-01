La Promessa Anticipazioni 11 gennaio 2025: Cruz indaga su Blanca e Manuel. La Palomar deve correre ai ripari

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda l'11 gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Cruz indaga su Blanca e cerca di scoprire se sia lei la donna che suo figlio ama. La Palomar, infastidita, spronerà Manuel a chiarire immediatamente il loro rapporto alla madre.

La presenza di Blanca comincerà a insospettire Cruz. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda l’11 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesa cercherà di capire che tipo di rapporto c’è tra suo figlio e Blanca e la Palomar ne sarà particolarmente infastidita. Per impedire che su di lei e Manuel fiocchino voci e maldicenze, spronerà il Lujàn a chiarire alla madre che tra loro c’è solo una grande amicizia. Intanto Pia sarà costretta a portar via suo figlio dalla tenuta e Petra le rivelerà di essere stata lei a confessare ai marchesi della presenza del bambino. Catalina e Pelayo spereranno che Javier Bernal faccia affari con loro ma purtroppo l’uomo si tirerà indietro e Don Lorenzo cercherà di approfittarne.

La Promessa Anticipazioni 11 gennaio 2025: Blanca corre ai ripari

Blanca è arrivata a La Promessa e Manuel è stato molto contento di riabbracciare la sua amica. La Palomar è un’alleata e una confidente preziosa per il marchesino ma anche per Jana ma la sua amicizia con il Lujàn verrà travisata. Cruz comincerà a indagare sul rapporto che c’è tra lei e suo figlio; vorrà sapere se sia lei la donna di cui Manuel ha parlato davanti a tutti. Blanca sarà particolarmente infastidita dalle indagini della marchesa e spingerà il marchesino a chiarire immediatamente le cose e impedire che voci e maldicenze rovinino la loro reputazione.

La Promessa Anticipazioni: Cruz costringe Pia a portar via Diego

Cruz ha minacciato Pia di pesanti ripercussioni se non avesse portato via suo figlio dalla tenuta. La marchesa non vuole che il piccolo Diego – figlio di suo padre – rimanga nella sua tenuta e non permetterà che passi anche solo un minuto in più nella sua casa. La governante sarà costretta a riportare suo figlio, ancora gravemente malato, in paese ma soprattutto scoprirà che a fare la spia ai marchesi non è stato Don Ricardo, come lei aveva pensato inizialmente, ma Petra. La cameriera glielo rivelerà senza pietà, gelandola definitivamente.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina e Pelayo delusi dal nuovo cliente

Catalina non si è fatta spaventare dalle minacce di Don Lorenzo e ha ottenuto altre due settimane per salvare i suoi affari. La ragazza si è illusa di riuscire a superare le sue difficoltà con un nuovo cliente, Javier Bernal, che si è mostrato interessato alle loro marmellate. Purtroppo però le cose andranno male. L’uomo si tirerà indietro e Don Lorenzo cercherà di approfittare della cosa per distruggere la ragazza. Ma anche questa volta, nonostante le delusioni, la marchesina non si farà spaventare dalle insistenze del Capitano.

