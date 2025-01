Beautiful Puntate dell'11 gennaio 2025: Liam gela Steffy. Finn l'ha tradita e lui ha le prove!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'11 gennaio 2025 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Liam rivelerà a Steffy dell'abbraccio tra Finn e Sheila e per dimostrarle che dice il vero le mostrerà il video. Intanto Deacon rivedrà la Carter e scoprirà che è stata scagionata.

Per Steffy sarà l’inizio di un incubo, uno che proprio non si aspettava di dover affrontare. Nelle puntate di Beautiful in onda l’11 gennaio 2025 a partire dalle ore 13.45 su Canale5, la Forrester riceverà la visita di Liam, che si renderà conto di quanto la sua ex moglie sia in ansia a causa del rilascio di Sheila. Le anticipazioni degli episodi ci rivelano che il figlio di Bill, sentendo la madre di Kelly lodare Finn, deciderà di rivelarle la verità che lui ha scoperto e filmato. Le mostrerà quindi il video che ritrae suo marito tra le braccia della Carter, il giorno della sentenza. Intanto il dottor Finnegan sarà a casa di Li, la sua mamma adottiva, per raccontarle della scarcerazione della rossa. Quest’ultima invece avrà raggiunto Il Giardino per salutare Deacon e per raccontargli di essere finalmente una donna libera e pronta a conquistarsi un posto nella vita di suo figlio e suo nipote.

Beautiful Anticipazioni 11 gennaio 2025: Liam pronto a prendere il posto di Finn

Liam ha filmato Finn e Sheila mentre si stringevano in un abbraccio. Lo Spencer ha di fatto incastrato il dottore ed è pronto a prendere il suo posto per proteggere Steffy. Il ragazzo racconterà a suo fratello quello che ha visto e sarà più che mai deciso a tenere d’occhio il dottore, che purtroppo pare non riuscire a stare lontano da Sheila. Wyatt spronerà suo fratello a non fare mosse azzardate e a non mettersi in mezzo nel matrimonio tra la Forrester e l’affascinante medico ma il padre di Kelly non lo starà ad ascoltare e anzi deciderà di raggiungere la sua ex per sapere come stia ma anche per metterla in guardia. Intanto Finn rivelerà a Li della scarcerazione di Sheila e la dottoressa sarà molto preoccupata che la rossa possa tornare a seminare il terrore. Suo figlio la rassicurerà e prometterà di proteggere la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Liam rivela a Steffy del tradimento di Finn

Liam arriverà a casa di Steffy e si renderà immediatamente conto di quanto la ragazza sia tesa. La Forrester gli confesserà di essere rimasta sconvolta dalla decisione del giudice e di non capire come possa essere successo che Sheila Carter sia a piede libero. La giovane ribadirà anche di essere molto felice di avere Finn al suo fianco e di sentirsi protetta. Sarà allora che lo Spencer deciderà di raccontarle quello che ha visto e filmato. Le confesserà di aver beccato suo marito e la Carter mentre si abbracciavano, felici per la scarcerazione. Per dimostrare che quanto sta dicendo corrisponda al vero, il ragazzo le mostrerà il video e per la Forrester sarà un vero e proprio shock. Non crederà ai suoi occhi e si sentirà pugnalata alle spalle da chi avrebbe dovuto proteggerla.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila riabbraccia Deacon da donna libera

Liam cercherà di rassicurare Steffy e le prometterà di starle vicino. Il ragazzo le giurerà di non permettere né a Sheila né a Finn di farle del male ma la Forrester sarà talmente sconvolta da quanto successo con suo marito da non riuscire a pensare ad altro. Intanto a Il Giardino, Deacon sarà sconvolto dal trovarsi davanti la Carter e le chiederà se sia evasa. La rossa sarà felice di dirgli di essere legalmente fuori dalla prigione e di essere una donna libera. Il giudice l’ha scagionata e ora può finalmente vivere la sua vita senza più ostacoli. Sheila rivelerà all’ex barista di essere pronta a conquistare un posto nella vita di suo figlio e di suo nipote e di essere certa, ora più che mai, che il suo Finn la voglia accanto a sé.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.