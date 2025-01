Endless Love Anticipazioni 11 gennaio 2025: Leyla spara ad Asu e finisce in prigione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda l'11 gennaio 2025 su Canale 5 Leyla, per salvare Nihan, spara ad Asu!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda l'11 gennaio 2025 alle 14.30, Emir obbliga Asu ad uccidere Leyla, ma la giovane vuole uccidere Nihan. Asu s'introduce furtivamente nell'abitazione della donna e di Ayhan nel cuore della notte, ma Leyla se ne accorge per tempo e le spara, ferendola. Dopodiché, la mora viene di nuovo ricoverata nell'ospedale psichiatrico, mentre "Cleopatra" viene arrestata in attesa di processo. Parallelamente, Kemal si reca dal procuratore e denuncia tutti i crimini commessi dal suo acerrimo nemico sotto il nome della Kozcuoglu Holding. Allora, Emir decide di giocare d'anticipo, dimettendosi dai quadri dirigenziali dell'azienda di famiglia per evitare un eventuale arresto; purtroppo per lui, non è sufficiente: viene disposto un ordine di custodia cautelare nei suoi riguardi. Nel frattempo, Leyla manda una lettera ai due fidanzati, esprimendo il desiderio che si sposino quanto prima, nonostante lei non potrà esserci. Il Soydere e la Sezin si mettono ad organizzare le nozze, ma le difficoltà non sono poche, visto che Fehime è più tradizionalista, mentre Vildan più moderna. Vincerà la prima, in quanto madre dello sposo...

Endless Love Anticipazioni: Leyla spara ad Asu!

Asu è fuggita dall'ospedale psichiatrico per eseguire l'ordine impartitole da Emir. Quest'ultimo, infatti, le ha ordinato di eliminare Leyla, convinto che, con la morte della donna, né Kemal né Nihan avranno più voglia di convolare a nozze. Tuttavia, qualcosa sta per andare storto. Anzitutto, la mora non ha la minima intenzione di fare ciò che Emir le ha chiesto, poiché il suo vero obiettivo è un altro, ossia togliere di mezzo la sua odiata rivale in amore, Nihan. Per fortuna, Leyla si accorge per tempo della presenza di Asu e, per proteggere la nipote, le spara, ferendola!

Endless Love Anticipazioni: Leyla in prigione!

Asu è ferita, Leyla le ha sparato. Ora, la prima viene portata di nuovo nell'ospedale psichiatrico, mentre la seconda viene arrestata, e resterà in custodia in attesa del processo. Nel mentre, Kemal si sta recando dal procuratore per denunciare tutti i crimini commessi da Emir sotto il nome della Kozcuoglu Holding: è giunto il momento di fargliela pagare e di fermarlo una volta per tutte. Allora, l'imprenditore gioca d'anticipo, dimettendosi subito dai quadri dirigenziali dell'azienda di famiglia. Purtroppo per Emir, ormai è tardi, quindi il suo è stato un sacrificio inutile: viene disposto un ordine di custodia cautelare nei suoi riguardi! Che cosa farà a questo punto Emir?

Kemal e Nihan si sposano, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'11 gennaio 2025

Leyla sta scrivendo una lettera per Kemal e Nihan. La donna, dal carcere, mette nero su bianco le sue volontà, facendo sapere ai giovani che il suo desiderio è che convolino a nozze quanto prima, nonostante la sua impossibilità di presenziare al grande evento. Il Soydere e la Sezin, felici e convinti a loro volta che sia la cosa migliore, riprendono subito ad organizzare il matrimonio, benché non manchino le difficoltà. Infatti, Fehine è più tradizionalista, e Vildan più moderna, quindi non riescono a trovare un punto d'incontro. Alla fine, però, avrà la meglio la prima, in quanto madre dello sposo!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.