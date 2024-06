Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 giugno 2024 - Brooke si troverà davanti a una scena raccapricciante. La Logan troverà Taylor sdraiata sul suo letto, priva di sensi, con accanto una manciata di pillole e uno strano biglietto. La bionda sbiancherà di paura e spererà che la sua amica non abbia deciso di farla finita. Sarà così? Brooke riuscirà a salvare la madre di Steffy da un destino infausto e doloroso per tutta la sua famiglia oppure dovrà tornare dalla sua figliastra per rivelarle una verità che mai e poi mai avrebbe voluto sentire? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 giugno giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 11 giugno 2024 - vedremo che è un giorno molto importante per Kemal, e non solo. Infatti, sta per avere luogo l'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding. Durante questo meeting che si sta svolgendo proprio all'interno dell'azienda, l'ingegnere si sta preparando a lasciare tutti i presenti di stucco con il suo inatteso ed interessante intervento. Il Soydere annuncia che ben presto verrà dato avvio ai lavori per renderla nuovamente operativa, in seguito al ritrovamento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 10 al 16 giugno 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 giugno 2024 - Jimena comincerà a pensare di liberarsi del peso delle sue bugie e di fingere un aborto. La marchesina non avrà più la forza di mentire ma non potrà certo confessare di aver finto di essere incinta. Intanto Fernando avrà un attacco di cuore e rischierà di morire. Margarita gli salverà la vita somministrandogli per tempo le sue pillole. Per Don Alonso sarà uno shock. Don Carlos tornerà alla tenuta per chiedere scusa a Candela ma sarà lei a chiedergli perdono e a confessargli il suo amore. Pia continuerà a stare male e del suo bambino se ne occuperanno sia Jana che la stessa Candela. Ramona darà a Jana un pesante ultimantum. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 14 giugno 2024.