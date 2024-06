La Promessa Anticipazioni 11 giugno 2024: Jimena è pronta a fingere un aborto mentre Don Fernando rischia di morire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 l’11 giugno 2024, alle ore 14.55, Jimena comincerà a pensare di liberarsi del peso delle sue bugie e di fingere un aborto. La marchesina non avrà più la forza di mentire ma non potrà certo confessare di aver finto di essere incinta. Intanto Fernando avrà un attacco di cuore e rischierà di morire. Margarita gli salverà la vita somministrandogli per tempo le sue pillole. Per Don Alonso sarà uno shock. Don Carlos tornerà alla tenuta per chiedere scusa a Candela ma sarà lei a chiedergli perdono e a confessargli il suo amore. Pia continuerà a stare male e del suo bambino se ne occuperanno sia Jana che la stessa Candela. Ramona darà a Jana un pesante ultimantum.

Anticipazioni La Promessa: Jimena organizza il suo aborto

Jimena comincerà a sentire il peso delle sue bugie. Sono mesi che sta fingendo di essere incinta e Manuel ha addirittura chiamato un medico per lei. La ragazza è riuscita a farsi amico Abel ma dopo aver scoperto le difficoltà del parto di Pia e aver tenuto in braccio il suo bambino, non è più certa di poter continuare con questa farsa. Penserà quindi a un modo per liberarsi del pesante fardello. L’unico modo che troverà sarà quello di fingere un aborto e di fare in modo che tutti pensino che sia capitata una vera e propria tragedia. Inizierà quindi a orchestrare il tutto, senza destare alcun sospetto.

La Promessa Anticipazioni: Don Fernando rischia di morire

Don Alonso sarà sconvolto da un evento che capiterà davanti ai suoi occhi. Suo fratello avrà un attacco di cuore e rischierà di morire. Il pronto intervento di Margarita eviterà il peggio. La donna riuscirà a somministrare al marito le pillole prescritte dal medico e Don Fernando, sebbene con fatica, si riprenderà. Alonso, che nel mentre avrà temuto di perdere un altro fratello, capirà di essere ancora profondamente legato al suo consanguineo e presto rivelerà a Catalina di essersi sentito impotente e in preda all’ansia. Cruz se la prenderà con Abel sia per non aver salvato il cognato sia per non aver dedicato tutte le sue attenzioni a Jimena, per la quale è stato chiamato. La marchesa si lamenterà che il medico stia dando troppe attenzioni a Pia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Ramona impone a Jana un ultimatum

Pia è ancora in pericolo e non sarà ancora in grado di rimettersi in piedi e tutti le daranno una mano con suo figlio. Candela sarà quella che prenderà più a cuore questo compito. La cuoca sarà impegnata anche a rivelare a Don Carlos i suoi sentimenti e lo farà quando il maestro si presenterà alla tenuta, per chiedere scusa. Ramona imporrà a Jana un ultimatum. La donna le ribadirà di non essere per nulla contenta che la ragazza continui a stare dai Lujàn e le imporrà di lasciare il suo lavoro se vorrà ancora farle visita.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale5.