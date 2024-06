Endless Love Anticipazioni 11 giugno 2024: Kemal lascia tutti di stucco! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love saranno ricche di momenti emozionanti. Nell'episodio in onda l'11 giugno 2024, alle 14:10, Banu è molto gelosa delle attenzioni che Tarik sembra da a Pelin. Lui, però, nega questo interesse, anche se è ancora furioso per il suo tradimento. Intanto, Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera a Kemal. Dopodiché, arriva il giorno dell'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding, durante la quale l'ingegnere lascia tutti di stucco con il suo intervento. Infatti, il Soydere dichiara che presto inizieranno i lavori per renderla di nuovo operativa in seguito al ritrovamento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica...

Endless Love Anticipazioni: Banu gelosa di Tarik...

Banu, alla fine, si è realmente innamorata di Tarik. Tuttavia, non potendo rifiutarsi di accontentare il suo spregevole ex amante, si è vista costretta a tradire l'amato, consegnando a Kemal la camicia di Tarik sporca di sangue, come Emir le aveva ordinato. Per tale ragione, ora il giovane la tiene a debita distanza. La ragazza ne soffre enormemente, ed ora sta persino per soffrire di gelosia. Tarik sta dedicando delle attenzioni a Pelin, e Banu non ne è per niente felice. Lui le spiega di non nutrire alcun interesse per l'altra, ma aggiunge che non può neanche tornare a fidarsi di lei dopo che l'ha tradito...

Endless Love Anticipazioni: Nihan chiede aiuto a Leyla...

Nihan sa bene di dover stare molto attenta. L'ultima volta che lei e Kemal si sono incontrati di nascosto per parlare lontani da occhi ed orecchie indiscreti, un giornalista ha tentato di fotografarli, con il chiaro intento di rendere pubblica la loro relazione. Dato che la Sezin ha comunque necessità di mettersi in contatto con l'amato, decide di rivolgersi all'unica persona che può aiutarla, ossia Leyla. La nipote chiede alla zia di consegnare al Soydere una lettera da parte sua. Che cosa vorrà mai dire la pittrice al suo ex fidanzato?

Kemal lascia tutti di stucco, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'11 giugno 2024

Oggi è un giorno molto importante per Kemal, e non solo. Infatti, sta per avere luogo l'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding. Durante questo meeting che si sta svolgendo proprio all'interno dell'azienda, l'ingegnere si sta preparando a lasciare tutti i presenti di stucco con il suo inatteso ed interessante intervento. Il Soydere annuncia che ben presto verrà dato avvio ai lavori per renderla nuovamente operativa, in seguito al ritrovamento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.