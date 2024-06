Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 giugno 2024: Brooke va nel panico. Taylor è priva di sensi...

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 giugno 2024 su Canale5, Brooke sbiancherà davanti a una Taylor priva di sensi. La Hayes sarà morta? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 giugno 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Brooke si troverà davanti a una scena raccapricciante. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan troverà Taylor sdraiata sul suo letto, priva di sensi, con accanto una manciata di pillole e uno strano biglietto. La bionda sbiancherà di paura e spererà che la sua amica non abbia deciso di farla finita. Sarà così? Brooke riuscirà a salvare la madre di Steffy da un destino infausto e doloroso per tutta la sua famiglia oppure dovrà tornare dalla sua figliastra per rivelarle una verità che mai e poi mai avrebbe voluto sentire?

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta ad aiutare Taylor

Brooke è entusiasta della sua amicizia con Taylor e ha raccontato a tutti, Deacon compreso, di essere felice di aver messo una pietra sopra alla rivalità con la Hayes. Il rapporto tra le due antiche rivali sembra destinato a rafforzarsi e persino Steffy ci crede. La Forrester, convinta che la matrigna possa essere un grande sostegno per la sua mamma, le ha chiesto di stare accanto alla psichiatra e di sostenerla in questo momento di grande tensione, evitando che faccia sciocchezze. Brooke ha accettato di slancio questo suo nuovo ruolo e farà di tutto per evitare che la dottoressa si abbatta o peggio si lasci andare a gesti disperati.

Beautiful Anticipazioni: Brooke sbianca. Taylor è morta?

Brooke terrà fede alla promessa fatta a Steffy e si recherà a casa di Taylor per stare in sua compagnia e per non farla sentire sola e abbandonata. L’obiettivo della Logan sarà quello di infondere coraggio alla sua amica e di impedirle di lasciarsi abbattere dalle difficoltà del momento. Ma una volta arrivata a casa della donna, si renderà conto che qualcosa non va. Troverà prima di tutto la porta aperta e poi, entrata in camera, vedrà Taylor è riversa sul letto, priva si sensi e con accanto una manciata di pillole. La bionda penserà al peggio!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che Taylor era solo addormentata

A preoccupare maggiormente Brooke sarà il biglietto che Taylor ha scritto prima di... mettersi a dormire. Sì perché la Hayes avrà preso, è vero, delle pillole ma queste risulteranno essere dei blandi calmanti. La Logan tirerà un sospiro di sollievo nel vedere l’amica riprendere i sensi, anzi svegliarsi e stupirsi nel vederla davanti a lei. La dottoressa si sbrigherà a rincuorare la bionda e le dirà che non aveva alcuna intenzione di farla finita. Aveva solo bisogno di riposare meglio e si riprendere la calma per evitare di fare qualche sciocchezza. E il biglietto? Taylor rivelerà di aver scritto un pensiero di getto e che si è trattato solo di un gesto terapeutico, che lei stessa consiglia ai pazienti. Scongiurato il pericolo della morte di Taylor, Brooke potrà riprendere a respirare.

