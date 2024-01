Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 6 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 6 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.58 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 gennaio 2024 - Brooke sarà sconvolta da quanto successo con Steffy. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan troverà il sostegno di Hope e Liam, sempre pronti a darle una mano. Intanto Deacon cercherà di convincere Sheila a non fare altre pazzie e di non mettere più in pericolo né se stessa né lui. La rossa le darà retta o continuerà con il suo proposito di ricongiungersi con suo figlio e suo nipote? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 gennaio 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 gennaio 2024 - Abdulkadir crede che la cosa migliore sarebbe fare fuori Azize, perché teme che possa riconoscere Hakan. Quest'ultimo, infatti, ormai si è stabilito a Cukurova, determinato a vendicare la morte del fratello Erkan. Il Gumusoglu, tuttavia, viene a sapere che la nonnina ha dei problemi neurologici, quindi decide di non eliminarla. Intanto, tutti stanno parlando di Mehmet, il quale ora possiede il 25% delle quote dell'azienda Yaman. L'imprenditore, approfittando dell'assenza di Demir, sta cercando di capire come impossessarsi dell'intera azienda, e come conquistare il cuore di Zuleyha. Fekeli, invece, sospetta di Hakan, e quindi gli chiede un incontro. Nel frattempo, Gaffur, dopo una discussione con Saniye, decide di dimettersi e di andare a lavorare nell'agrumeto di Mehmet. Quando però si rende conto di quanto il lavoro sia pesante, torna dalla moglie pentito. Per finire, la signora organizza la cerimonia della circoncisione, ma nel mentre aumentano le voci secondo cui sarebbe oggetto di attenzioni inopportune da parte d Fikret. Quest'ultimo, dopotutto, si è trasferito momentaneamente a Villa Yaman con gli zii ed il piccolo Kerem Ali, dato che il ranch è ancora inagibile... Qui la trama completa di Terra Amara.

