Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024: Hakan vuole conquistare Zuleyha!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana. Nota bene: la prossima settimana, ossia quella dell'Ultimo dell'Anno, osserviamo un altro stravolgimento straordinario del palinsesto. Anzitutto, Terra Amara non andrà in onda la domenica sera alle 21:20; il 31 dicembre le nuove puntate verranno trasmesse alle 14:30. Inoltre, la soap si prenderà una piccola pausa, da lunedì 1° gennaio sino a venerdì 5 gennaio 2024. La regolare messa in onda di Terra Amara riprenderà sabato 6 gennaio, quando i nuovi episodi andranno in onda come di consueto alle 14:30.

Puntata in onda Domenica 31 dicembre 2023

Zuleyha sta per essere informata da Sadi su che cosa ha appena scoperto. Il poliziotto in pensione di Istanbul rivela alla signora che l'uomo misterioso che ha comprato le sue quote dell'azienda della famiglia Yaman risponde al nome di Mehmet Kara. L'Altun è stupita, perché è certa di non aver mai sentito prima parlare di lui. In un secondo momento, quest'ultima riceve una visita da parte del temibile Hakan, che però si presenta sotto mentite spoglie, ossia come Mehmet Kara. Inoltre, l'ex socio di Demir fa sapere a Zuleyha di essere pronto a vendere le azioni che ha comprato...

Puntate in onda Sabato 6 gennaio 2024

Abdulkadir crede che la cosa migliore sarebbe fare fuori Azize, perché teme che possa riconoscere Hakan. Quest'ultimo, infatti, ormai si è stabilito a Cukurova, determinato a vendicare la morte del fratello Erkan. Il Gumusoglu, tuttavia, viene a sapere che la nonnina ha dei problemi neurologici, quindi decide di non eliminarla. Intanto, tutti stanno parlando di Mehmet, il quale ora possiede il 25% delle quote dell'azienda Yaman. L'imprenditore, approfittando dell'assenza di Demir, sta cercando di capire come impossessarsi dell'intera azienda, e come conquistare il cuore di Zuleyha. Fekeli, invece, sospetta di Hakan, e quindi gli chiede un incontro. Nel frattempo, Gaffur, dopo una discussione con Saniye, decide di dimettersi e di andare a lavorare nell'agrumeto di Mehmet. Quando però si rende conto di quanto il lavoro sia pesante, torna dalla moglie pentito. Per finire, la signora organizza la cerimonia della circoncisione, ma nel mentre aumentano le voci secondo cui sarebbe oggetto di attenzioni inopportune da parte d Fikret. Quest'ultimo, dopotutto, si è trasferito momentaneamente a Villa Yaman con gli zii ed il piccolo Kerem Ali, dato che il ranch è ancora inagibile.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.