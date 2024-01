Terra Amara Anticipazioni 6 gennaio 2024: Zuleyha contesa da Hakan e Fikret?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 6 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Azize potrebbe essere in pericolo. Hakan, invece, medita d'impossessarsi di tutto ciò che è di Demir, compresa Zuleyha. Nel frattempo, a Cukurova si parla delle attenzioni che Fikret rivolgerebbe a quest'ultima...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 6 gennaio 2024, alle 14:10, Abdulkadir crede che la cosa migliore sarebbe fare fuori Azize, perché teme che possa riconoscere Hakan. Quest'ultimo, infatti, ormai si è stabilito a Cukurova, determinato a vendicare la morte del fratello Erkan. Il Gumusoglu, tuttavia, viene a sapere che la nonnina ha dei problemi neurologici, quindi decide di non eliminarla. Intanto, tutti stanno parlando di Mehmet, il quale ora possiede il 25% delle quote dell'azienda Yaman. L'imprenditore, approfittando dell'assenza di Demir, sta cercando di capire come impossessarsi dell'intera azienda, e come conquistare il cuore di Zuleyha. Fekeli, invece, sospetta di Hakan, e quindi gli chiede un incontro. Nel frattempo, Gaffur, dopo una discussione con Saniye, decide di dimettersi e di andare a lavorare nell'agrumeto di Mehmet. Quando però si rende conto di quanto il lavoro sia pesante, torna dalla moglie pentito. Per finire, la signora organizza la cerimonia della circoncisione, ma nel mentre aumentano le voci secondo cui sarebbe oggetto di attenzioni inopportune da parte d Fikret. Quest'ultimo, dopotutto, si è trasferito momentaneamente a Villa Yaman con gli zii ed il piccolo Kerem Ali, dato che il ranch è ancora inagibile...

Terra Amara Anticipazioni: Azize verrà uccisa?

Hakan è da poco giunto a Cukurova, ed ha in mente soltanto un obiettivo: vendicare la morte del fratello, Erkan. Ora che si trova in paese, Abdulkadir crede che sia il caso di fare fuori Azize, l'unica che potrebbe riconoscerlo. Infatti, nessuno deve sapere che lui è in realtà il temibile Gumusoglu, e non Mehmet Kara. Tuttavia, l'imprenditore ritiene che non sia affatto necessario uccidere la povera nonnina, che, essendo ormai affetta da demenza senile, non rappresenta un problema.

Terra Amara Anticipazioni: Hakan vuole l'azienda Yaman e Zuleyha!

A Cukurova il nome di Mehmet Kara è sulla bocca di tutti. Chiunque parla di quest'ultimo, che ormai è in possesso del 25% delle azioni dell'azienda Yaman. Nel mentre, Hakan sta pensando a come poter mettere le mani su tutto ciò che appartiene a Demir. Approfittando dell'assenza dell'acerrimo nemico, l'uomo vorrebbe impossessarsi della sua impresa, ma anche e soprattutto su sua moglie. A quanto pare, il Gumusoglu ha messo gli occhi sulla bella Zuleyha. Fekeli, invece, sospettando di lui, decide di chiedergli un incontro per parlare e provare a conoscersi meglio...

Tutti sparlano di Zuleyha e Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 gennaio 2024

Gaffur ha una brutta discussione con Saniye, ed arriva di conseguenza a prendere una drastica decisione: lascerà per sempre la tenuta, ed andrà a lavorare nell'agrumeto di Mehmet/Hakan. Tuttavia, non appena si rende conto di quanto siano pesanti le mansioni che deve svolgere, si affretta a tornare alla villa, dalla consorte. Intanto, la signora sta organizzando la cerimonia di circoncisione. Gli abitanti del paese, però, non fanno che parlare di qualcos'altro, ossia delle presunte attenzioni inopportune che Fikret riserverebbe all'Altun. Dopotutto, ad alimentare le voci c'è il fatto che il giovane sia andato a vivere momentaneamente alla tenuta, con gli zii ed il piccolo Kerem Ali, poiché il ranch non è ancora agibile, dopo il disastroso incendio...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.