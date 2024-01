Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 gennaio 2024: Hope aiuta Brooke a difendersi da Steffy!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke potrà contare su Hope e Liam per difendersi da Steffy, sempre più agguerrita e decisa a metterle ko.

Anticipazioni Beautiful: Brooke sconvolta dalle azioni di Steffy

Steffy ha rovinato i piani di Brooke organizzando una cena di famiglia e impedendo a suo padre di raggiungere la moglie a casa, dove lo aspettava con una romantica cenetta. La Logan, ignara di tutto, ha tentato di mettersi in contatto con il marito ma a risponderle al suo telefono è stata Steffy. La ragazza ha gelato la matrigna rivelandole che suo padre non intende tornare da lei tanto presto, visto che si trova in compagnia della sua vera famiglia, con i suoi figli e i suoi nipoti. La bionda ha sgranato gli occhi dalla sorpresa e racconterà quanto successo a Hope.

Beautiful Anticipazioni: Brooke racconta a Hope cosa ha fatto Steffy

Liam e Hope stanno supportando Brooke, preoccupata che Ridge non sia ancora tornato a casa. I due sono in ansia come lei, soprattutto dopo quanto successo con Bill. La Logan senior è però fiduciosa che suo marito non si farà prendere dalle gelosie e che anzi abbia già capito che quello che è accaduto con lo Spencer non sia nulla di grave. Peccato però che nei suoi progetti si sia messa intromessa Steffy, che ha preso il cellulare del padre e ha risposto per conto suo a una chiamata di Brooke. La bionda racconterà alla figlia quanto successo ed entrambe saranno sconvolte dalla faccia tosta dimostrata dalla Forrester, che non si è fatta alcuno scrupolo di dichiarare apertamente guerra alla sua odiata matrigna.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Hope pronte all’attacco

L’azione di Steffy non lascerà indifferenti né Brooke né Hope e le due, sostenute da Liam – pure lui con il dente avvelenate – saranno pronte ad attaccare sia la Forrester che sua madre. Intanto a casa di Deacon, lo Sharpe cercherà di convincere Sheila a non fare altre sciocchezze e a non mettere in pericolo né se stessa né lui, nel tentativo di riavvicinarsi a suo figlio.

