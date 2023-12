Beautiful Anticipazioni Puntate dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024: Brooke rovinata! Steffy ha la vittoria in pugno?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 31 dicembre 2023

Nella mente di Ridge risuonano le parole di Taylor e il monito che la Hayes gli ha rivolto. Il Forrester comincia a darle credito e a pensare che abbia ragione, soprattutto dopo quello che ha visto e che avrebbe tanto voluto non vedere. Intanto alla Forrester Creations continua lo scontro tra Steffy e Hope riguardo alla donna che dovrebbe stare al fianco dello stilista. Le due ragazze non riescono proprio ad andare d’accordo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 31 dicembre 2023.

Puntata in onda Lunedì 1° gennaio 2024

Ridge ha visto Brooke tra le braccia di Bill e la cosa lo ha sconvolto. Il Forrester decide di affrontare i due e la Logan cerca di spiegargli che non c’era nulla di male nell’abbraccio con lo Spencer. Si trattava solo di amicizia e sostegno reciproco. Intanto Thomas si confida con Carter riguardo al suo rapporto con il figlio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 1° gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 2 gennaio 2024

Thomas rivela a Carter di voler passare più tempo con Douglas ma gli confida anche che non vuole allontanarlo da Hope. Il Forrester confida all’amico di non voler vedere la Logan soffrire e di voler agire nel modo più corretto possibile. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 2 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 3 gennaio 2023

Steffy e Thomas spronano Taylor a continuare a lottare per Ridge e i due pensano di organizzare qualcosa per riunire di nuovo la loro famiglia. Intanto Brooke rivela a sua figlia di avere intenzione di preparare una sorpresa per Ridge. Vuole una serata speciale con suo marito. Hope la sostiene ma la mette in guardia dai fratelli Forrester, che stanno macchinando qualcosa. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 3 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 4 gennaio 2023

Steffy organizza una cena a sorpresa per Taylor e Ridge, con il chiaro intento di dimostrare ai due quanto stiano bene insieme. Gli ex coniugi, per quanto contenti, ribadiscono ai figli di non volere che i due si mettano in mezzo a faccende che non li riguardano. Intanto Brooke continua a voler passare una serata romantica con Ridge. Liam arriva a casa della suocera e rivela a Hope dell’incontro tra sua madre e Bill. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 4 gennaio 2024

Puntata in onda Venerdì 5 gennaio 2023

Hope ha scoperto che Ridge ha beccato Brooke e Bill l’una tra le braccia dell’altro. La ragazza è molto preoccupata per sua madre e spera che il Forrester non si stia allontanando ulteriormente. La Logan senior la rassicura ma suo marito continua a non rispondergli al telefono e a fare tardi. Brooke decide di richiamarlo ma dall’altra parte della cornetta le risponde qualcun altro. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 5 gennaio 2024

Puntata in onda Sabato 6 gennaio 2023

Brooke è sconvolta. A risponderle al telefono – di Ridge – è Steffy. La Forrester gela la Logan dicendole di non avere alcuna intenzione di passarle il padre né di avvertirlo della sua chiamata. Anzi ha tutta l’intenzione di dichiararle guerra ufficialmente e di separarla per sempre dallo stilista. È tempo che la sua famiglia si riunisca e che le Logan escano per sempre dalla loro vita. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 6 gennaio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.