Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 10 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 giugno 2023 - Li continuerà a impedire a Sheila di vedere Finn. La Carter, disperata per quello che è successo ma soprattutto per quello che ha fatto, raggiungerà il tetto dell'ospedale, pronta a buttarsi di sotto. Taylor, preoccupata per lei, la raggiungerà e le impedirà di saltare. Nel farlo, finirà lei con le gambe a penzoloni nel vuoto. La rossa le darà una mano e le salverà la vita. Intanto nella stanza di ospedale, Steffy riceverà le visite prima di suo fratello Thomas, di Hope e di Ridge. Sarà proprio davanti a suo padre che la ragazza riaprirà gli occhi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 10 giugno 2023 - grazie al tempestivo intervento di Behice, e poi grazie a quello dei medici, la dottoressa si salva. Intanto, Zuleyha si rende conto che, per colpa del marito, verrà condannata; pertanto, si rivolge a Sabahattin per chiedergli un favore. Il primario viene però a sapere di ciò che ha fatto l'Hekimoglu, e corre da lei in ospedale. Anche Fekeli, non appena apprende la notizia, si precipita da Mujgan che, al suo risveglio, inizia a disperarsi, spezzando il cuore dei presenti... Qui la trama completa di Terra Amara.

