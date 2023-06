Terra Amara Anticipazioni 10 giugno 2023: Demir e Yilmaz dietro le sbarre! Ecco perché

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 10 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Demir e Yilmaz finiscono in carcere, Behice riesce a salvare Mujgan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 giugno, alle 14.10, tutti gli sforzi degli avvocati per salvare Zuleyha vengono vanificati dalle dure parole di Demir. Inoltre, a causa degli scatti d'ira di quest'ultimo e di Yilmaz anticipano la fine dell'udienza, che si conclude con l'arresto di entrambi. Intanto, Adnan, triste per la lontananza dalla madre, esce per andare a cercarla. Behice, invece, torna da Mujgan e la trova in fin di vita dentro la vasca da bagno. Grazie al suo intervento tempestivo e a quello dei medici, la dottoressa si salva. Nel frattempo, la Altun si rende conto che, per colpa di ciò che ha detto lo Yaman, resterà in prigione, e quindi chiede un favore a Sabahattin. Poco dopo, il primario scopre che l'Hekimoglu ha tentato il suicidio. Anche Fekeli ne entra a conoscenza e si precipita in ospedale da lei. Al suo risveglio, Mujgan si dispera, straziando il cuore dei presenti.

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Yilmaz in prigione!

Benché in un primo momento sembrasse che Demir non volesse neanche presenziare all'udienza per il processo a Zuleyha, alla fine, invece, si è presentato ed ha rilasciato la sua testimonianza. Le sue dure parole cancellano con un colpo di spugna tutti gli sforzi fatti dagli avvocati nel tentativo di salvare la giovane, e fanno scattare Yilmaz. Quest'ultimo perde le staffe e, di tutta risposta, l'acerrimo nemico reagisce con la stessa ferocia ai suoi attacchi. Lo scontro tra i due è talmente tanto acceso che l'udienza viene dichiarata tolta anticipatamente e, come se non bastasse, l'Akkaya e lo Yaman finiscono in manette.

Terra Amara Anticipazioni: Behice salva Mujgan...

Mentre il piccolo Adnan, sentendo molto la mancanza della Altun, esce di nascosto dalla villa per andare a cercare la sua mamma, Behice torna da Mujgan. Una volta che la zia raggiunge la nipote, si trova davanti ad una scena sconvolgente: l'Hekimoglu è dentro la vasca da bagno, priva di sensi. Dopo che il marito le ha nuovamente palesato la sua intenzione di divorziare da lei, Mujgan ha deciso di togliersi la vita.

Mujgan è disperata, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 giugno 2023

Grazie al tempestivo intervento di Behice, e poi grazie a quello dei medici, la dottoressa si salva. Intanto, Zuleyha si rende conto che, per colpa del marito, verrà condannata; pertanto, si rivolge a Sabahattin per chiedergli un favore. Il primario viene però a sapere di ciò che ha fatto l'Hekimoglu, e corre da lei in ospedale. Anche Fekeli, non appena apprende la notizia, si precipita da Mujgan che, al suo risveglio, inizia a disperarsi, spezzando il cuore dei presenti...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.