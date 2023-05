Terra Amara Anticipazioni dal 5 all'11 giugno 2023, Yilmaz vuole il divorzio: Mujgan si suicida!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 5 all'11 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 5 all'11 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10.

Puntata in onda Lunedì 5 giugno 2023

Con l'aiuto di Gaffur, Cetin si vendica degli uomini che lo hanno accoltellato durante una rissa per difendere l'onore di Gulten e Zuleyha. Intanto, Yilmaz, ritendendola responsabile dell'arresto di quest'ultima, dice a Mujgan di volere il divorzio.

Puntata in onda Martedì 6 giugno 2023

Saniye si rivolge a Naciye per chiederle aiuto. Il capo dei braccianti ha bisogno che la donna le dia una mano per risolvere la questione del debito che Gaffur ha contratto con Hatip. Naciye, indignata per il comportamento del marito, gli ruba le chiavi della cassaforte. Dopodiché, dà a Saniye la cambiale che il consorte aveva negato di aver firmato, e le restituisce anche i soldi che lui aveva già dato ad Hatip. Quando lo scopre, quest'ultimo corre da Sermin per sfogarsi, ma lei è in compagnia di Fusun e, quindi, si vede costretto ad inventare una scusa.

Puntata in onda Mercoledì 7 giugno 2023

Saniye dà a Gaffur la bella notizia: ha recuperato la cambiale che aveva firmato e i soldi che aveva già consegnato ad Hatip. La coppia decide di usare il denaro come fondo per gli studi di Uzum. Intanto, in prigione Zuleyha subisce le angherie da parte delle altre detenute. Yilmaz va a farle visita per rincuorarla, e le giura che la tirerà fuori da lì. Poco dopo, Hunkar fa lo stesso. La signora, inoltre, si scusa per i soprusi che le ha fatto subire nel corso del tempo, e le promette che le porterà Adnan e Leyla in visita. Behice, invece, sta consigliando a Mujgan di farsi furba: deve negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz.

Puntata in onda Giovedì 8 giugno 2023

In carcere, Zuleyha soffre perché continua a subire le angherie da parte delle altre detenute, e per la lontananza dai figli. Dopo una visita di Adnan e Leyla, la giovane perde il controllo e minaccia con un pezzo di vetro una delle spregevoli compagne di cella. Intanto, Demir esce dal coma, e fa sapere subito di non avere intenzione di salvare la Altun. Inoltre, informato dalla guardia delle visite di Yilmaz alla moglie, l'imprenditore si reca in prigione per ascoltarli di nascosto. Hatip, invece, va a trovare Sermin per godersi una serata in tranquillità, ma la bionda lo sorprende con un aut-aut: o divorzierà da Naciye o loro due non si vedranno mai più.

Puntata in onda Venerdì 9 giugno 2023

Mujgan supplica Yilmaz di darle un'altra chance. Quest'ultimo, tuttavia, ha ormai deciso che divorzieranno, pertanto la sbatte fuori di casa. La dottoressa, incapace di continuare a vivere senza l'Akkaya, prende una drastica decisione. L'Hekimoglu chiede a Behice di portare Kerem Ali nell'abitazione che un tempo condivideva con il marito; l'intento del medico è quello di restare sola. Mujgan scrive una lettera d'addio e poi si prepara a suicidarsi. Intanto, secondo gli avvocati, soltanto la testimonianza di Demir potrebbe salvare Zuleyha. In un primo momento, il giorno dell'udienza, l'imprenditore sembra aver stabilito di non presentarsi; poco dopo, però, arriva. Che cosa dirà?

Puntate in onda Sabato 10 giugno 2023

Tutti gli sforzi degli avvocati per salvare Zuleyha vengono vanificati dalle dure parole di Demir. Inoltre, a causa degli scatti d'ira di quest'ultimo e di Yilmaz anticipano la fine dell'udienza, che si conclude con l'arresto di entrambi. Intanto, Adnan, triste per la lontananza dalla madre, esce per andare a cercarla. Behice, invece, torna da Mujgan e la trova in fin di vita dentro la vasca da bagno. Grazie al suo intervento tempestivo e a quello dei medici, la dottoressa si salva. Nel frattempo, la Altun si rende conto che, per colpa di ciò che ha detto lo Yaman, resterà in prigione, e quindi chiede un favore a Sabahattin. Poco dopo, il primario scopre che l'Hekimoglu ha tentato il suicidio. Anche Fekeli ne entra a conoscenza e si precipita in ospedale da lei. Al suo risveglio, Mujgan si dispera, straziando il cuore dei presenti. In un secondo momento, Behice si prende cura di Mujgan, ed inizia ad inventare delle scuse per fare in modo che la moglie non venga a sapere che cosa sia successo durante il processo a Zuleyha. Intanto, Hatip si presenta alla tenuta Yaman per recuperare la cambiale, o per uccidere Gaffur, ma viene fermato da Saniye e Naciye, che raccontano tutta la verità ad Hunkar. La mamma adottiva di Uzum, inoltre, scopre che Fadik si è innamorata di Rasit.

Puntate in onda Domenica 11 giugno 2023

Mentre Zuleyha, Demir e Yilmaz restano dietro le sbarre, Mujgan, all'oscuro di ciò che sia successo durante il processo alla rivale in amore, continua a restare in ospedale. Tutti sono molto preoccupati per le sue condizioni fisiche e mentali, dato che ha tentato il suicidio e, se non fosse stato per Behice, ora sarebbe morta. La dottoressa mostra ancora evidenti segni di turbamento psichico.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.