Beautiful Anticipazioni dal 5 all'11 giugno 2023: Steffy è in coma. Sheila tenta il suicidio e Taylor rischia di morire!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 5 all'11 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 5 all'11 giugno 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa:

Puntata in onda Lunedì 5 giugno 2023

Steffy è esanime in ospedale e la situazione è molto critica. Ridge, Taylor e Thomas – chiamati da Deacon – sono al suo capezzale e sperano che la ragazza si svegli. I tre vogliono pure capire come possa essere successa una cosa simile. Intanto Brooke bussa alla porta dello chalet di Hope e Liam. La Logan ha la sensazione che sia successo qualcosa di molto grave a Ridge.

Puntata in onda Martedì 6 giugno 2023

Brooke comunicha a Liam e a Hope di sentirsi molto agitata. Ha la sensazione che Ridge sia sparito – non le risponde neanche ai messaggi – perché impegnato in qualcosa di molto grave. Hope e suo marito cercano di rincuorarla e di farla stare tranquilla. Intanto Deacon, che ha raggiunto Sheila in hotel, le rivela che Steffy è in prognosi riservata ma che è viva. La Carter, temendo che la ragazza si svegli e racconti tutto, si reca in ospedale. Non sarà però ben accolta.

Puntata in onda Mercoledì 7 giugno 2023

Sheila corre in ospedale per assicurarsi delle condizioni di Steffy – nella speranza che la ragazza non si svegli e mantenga il suo segreto – Deacon bussa alla porta di casa di Hope, per informare la ragazza e Liam di quanto successo. Allo chalet trova pure Brooke. Lo Sharpe rivela a tutti e tre che qualcuno ha sparato a Finn e a Steffy. Intanto Ridge, Thomas e Taylor pregano affinché la loro amata si svegli mentre Li, accorsa per sapere se la nuora si riprenderà, impedisce a Sheila di vedere il corpo di Finn e dargli così l'ultimo saluto.

Puntata in onda Giovedì 8 giugno 2023

Deacon racconta di aver trovato Steffy e Finn nel vicolo dietro a Il Giardino e di aver chiamato immediatamente i soccorsi. Purtroppo però per Finn non c'è stato nulla da fare. Tutti sono senza parole, soprattutto Liam, che teme che la madre di sua figlia possa lasciarli. Lo Sharpe rivela infatti che la vita della Forrester è appesa a un filo e che potrebbe purtroppo morire. Sheila prega ancora Li di farle vedere Finn ma la donna è più che mai convinta a non concederle neanche questa pietà.

Puntata in onda Venerdì 9 giugno 2023

Liam arriva in ospedale con il cuore in gola e si siede al capezzale di Steffy, ora in coma. Baker, giunto in clinica, comincia a interrogare i presenti, in cerca di risposte. Il detective vuole scoprire chi sia il colpevole. Thomas intanto rivela a Sheila di avere il sospetto che lei sia coinvolta. Il ragazzo la ritiene assolutamente capace di aver fatto una cosa simile. Brooke arriva sul posto, pronta anche lei a dare il suo sostegno.

Puntata in onda Sabato 10 giugno 2023

Hope è arrivata in ospedale con dei vestiti puliti per Liam e cerca di incoraggiare il marito. Steffy è forte e si sveglierà. Lo Spencer è molo preoccupato; non può perdere la sua ex moglie. Intanto Thomas torna all'attacco con Sheila, convinto che lei sia coinvolta o almeno sappia qualcosa in più della sparatoria. La Carter si difende dalle accuse del ragazzo ma il Forrester non demorde. Taylor sopraggiunge proprio in quel momento e accusa il figlio di pensare delle cose orribili. Sheila non la lascia continuare e scappa via, furiosa e disperata. La Hayes decide di seguirla. La trova sul cornicione del tetto dell'ospedale, pronta a buttarsi di sotto. La dottoressa le impedisce di saltare ma anche lei finisce nel vuoto, appigliata solo alla mano di Sheila, che le salva la vita. Intanto Thomas e Hope si danno il cambio al capezzale di Steffy. Entrambi chiedono alla ragazza di svegliarsi, commossi per quello che sta succedendo.

Puntata in onda Domenica 11 giugno 2023

Taylor e Sheila si sono salvate la vita a vicenda e si abbracciano dandosi forza l'una con l'altra. La Hayes ringrazia la rossa per non averla lasciata cadere e le promette che farà di tutto affinché ora lei abbia un posto nella vita di Hayes, loro nipote. Le due decidono di tornare da Steffy, promettendosi di non dire nulla di quanto appena accaduto. Intanto Hope, dopo aver visto Steffy in coma, si commuove e Liam la sostiene mentre Ridge decide di tornare nella camera della figlia e pregare affinché la vita non le strappi un'altra figlia. All'improvviso le sue preghiere saranno ascoltate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.