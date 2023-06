Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila e Taylor si salveranno la vita a vicenda mentre Steffy riprenderà conoscenza.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 10 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Li continuerà a impedire a Sheila di vedere Finn. La Carter, disperata per quello che è successo ma soprattutto per quello che ha fatto, raggiungerà il tetto dell'ospedale, pronta a buttarsi di sotto. Taylor, preoccupata per lei, la raggiungerà e le impedirà di saltare. Nel farlo, finirà lei con le gambe a penzoloni nel vuoto. La rossa le darà una mano e le salverà la vita. Intanto nella stanza di ospedale, Steffy riceverà le visite prima di suo fratello Thomas, di Hope e di Ridge. Sarà proprio davanti a suo padre che la ragazza riaprirà gli occhi.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Sheila si salvano la vita a vicenda

Li ha messo Sheila al tappeto, urlandole contro che mai e poi mai le permetterà di vedere suo figlio. La Carter tenterà ancora di convincere la donna a lasciarle salutare il loro bambino ma non otterrà nulla. Anzi, Thomas l'accuserà pesantemente di essere sicuramente responsabile di quanto successo e le giurerà di tenerla d'occhio. Disperata e ormai consapevole che qualunque cosa farà non sarà mai abbastanza, la rossa correrà sul tetto dell'ospedale, per farla finita. Taylor, intuendo le sue intenzioni, le correrà dietro e la pregherà di non buttarsi di sotto. Nel tentativo di portarla giù dal cornicione, la Hayes finirà con le gambe nel vuoto, rischiando di morire lei. Sheila, mossa da compassione, l'aiuterà a mettersi in sicurezza. Le due donne si salveranno la vita a vicenda e Taylor prometterà alla sua vecchia rivale di non scacciarla mai più e di accoglierla nella loro famiglia, come nonna del loro amato nipotino. Nessuno le impedirà di stare vicino al piccolo di Finn e Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Hope al capezzale di Steffy

Steffy è ancora priva di sensi e le sue condizioni sono critiche. Bridget ha informato tutti che la sera che stanno affrontando, è cruciale per la Forrester e si capirà solo con il passare delle ore, se ci sono speranze per lei. Thomas, dopo aver rivelato a Sheila di essere convinto che lei c'entri qualcosa in quanto successo, tornerà nella camera della sorella, questa volta da solo. Il ragazzo pregherà la pregherà di svegliarsi e di non lasciarlo solo. Alla stilista seguirà Hope. La ragazza, arrivata in clinica per dare il suo supporto al marito, rivolgerà alla sorellastra delle tenere parole e le chiederà di non lasciare sola la loro grande famiglia. Hope, forse per la prima volta sinceramente, farà i complimenti a Steffy e le dirà di essere molto felice per come stiano andando le cose tra loro, eterne rivali ma ora madri e moglie felici.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy riprende conoscenza

Mentre Taylor e Sheila saranno ancora sul tetto, spaventate da quanto successo, Ridge entrerà in camera di Steffy. Il Forrester non riuscirà a trattenere le lacrime e rivolgerà delle accorate preghiere al Cielo, per poter riabbracciare sua figlia. Le sue parole saranno ascoltate. Steffy comincerà a riprendere lentamente conoscenza e lo stilista, felice, correrà fuori in corsia per chiamare Bridget. La dottoressa si precipiterà in stanza e comincerà a visitare la sua paziente, ora ufficialmente fuori pericolo. Ma cosa succederà ora? Steffy racconterà a tutti che Sheila ha sparato a lei e a Finn? Le cose non andranno purtroppo come noi speriamo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.