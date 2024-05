Beautiful e Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Endless Love, che andranno in onda oggi, 4 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 maggio 2024 - Bill lascerà tutti senza parole. Lo Spencer farà arrestare Sheila nonostante l’abbia difesa per ore, poco prima. Wyatt e Liam, inizialmente molto preoccupati per l’atteggiamento del padre e in ansia per lui, si calmeranno e crederanno che il loro papà abbia finalmente risolto la situazione dei Forrester. Ma i colpi di scena non mancheranno. L’arresto della rossa sembrerà infatti far parte di un altro subdolo piano per salvare la criminale. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 4 maggio 2024 - in occasione della festa di fine anno con i dipendenti della sua azienda, Galip decide di mettere a disposizione la sua villa. I due acerrimi rivali capiscono che è l'occasione perfetta per portare a compimento il loro piano, ossia impossessarsi delle chiavette USB che al momento sono proprio in mano all'uomo. Chi avrà la meglio tra il Soydere ed Emir? Nel frattempo, nel corso della serata, la pittrice ed Asu hanno modo di tornare a punzecchiarsi. Quest'ultima dice alla Sezin che l'ingegnere ha comprato la sua abitazione per farle una sorpresa; lei, allora, le domanda per quale ragione, se è così, non sono ancora andati a viverci insieme. Al termine dell'evento, Kemal subisce una violenta aggressione: gli uomini del rivale lo accoltellano. Per fortuna, Nihan riesce a soccorrerlo per tempo... Qui la trama completa di Endless Love.

